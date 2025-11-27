Diputación de Segovia aprueba su presupuesto de 2026 con 92,8 millones, "cifra histórica"

Pleno de la Diputación de Segovia. - DIP SEGOVIA

SEGOVIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de La Diputación de Segovia ha aprobado este jueves, un mes antes de lo habitual, su Presupuesto para 2026, que aseciende a 92,8 millones de euros, una cifra "que vuelve a ser histórica" y que además reduce la deuda en un 71,32 por ciento.

Las cuentas de 2026 han salido adelante con los votos del equipo de Gobierno, del PP, mientras que PSOE e IU han votado en contra mientras que se han abstenido el diputado de Vox, Pedro Varela, y los no adscritos, José Antonio Mateo y David Gutiérrez.

Durante su intervención en la sesión plenaria, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, ha recordado que el presupuesto crece un 3,1 por ciento respecto al de 2025, y una subida del 64 por ciento sobre las primeras cuenta que aprobó el actual equipo de Gobierno en 2020 "con 59.47000 millones de euros".

Además, ha insistido en que contempla "una reducción de deuda del 71,32 por ciento", además de que ha aseverado que la Diputación no tiene que pedir crédito, además de que cumple con la disciplina fiscal, "mantiene los servicios y se incrementala cooperación con los ayuntamientos, incluso asumiendo el nuevo Servicio Provincial de Bomberos".

"Es el mejor presupuesto, pues se ha confeccionado desde el conocimiento de las necesidades de la provincia, sus pueblos y las personas que viven en ellos; desde la experiencia como gestores públicos y desde la sensatez que nos proporciona el contacto directo tanto con los responsables municipales", ha afirmado De Vicente.

Los diferentes grupos han defendido las enmiendas que han presentado a este presupuesto pero el equipo de Gobierno equipo de Gobierno ha hecho valer su mayoría absoluta y, además no ha considerado ninguna de ellas "porque la mayoría de ellas no cumplían con la estabilidad presupuestaria exigida por la Ley".

Así, el portavoz del grupo socialista, Máximo San Macario, ha criticado que se financie el Presupuesto de la Diputación "a costa de los pueblos con los tasazos de recaudación y bomberos" y ha defendido sus enmiendas,por valor de 5.419.000 euros, a lo que el diputado de Hacienda, ha replicado al recordar que el Ministerio de Hacienda marca las reglas fiscales generales y la estabilidad presupuestaria "que hay que cumplir".

Por su parte, la representante de IU, Ana Peñalosa, ha acusado al PP de "haberse quedado sin ideas" a lo que ha añadido que la "desmotivación" del equipo de Gobierno "está causando estragos" en la provincia".

Por su parte, el diputado de Vox, Pedro Varela ha alabado la "buena labor del equipo de Gobierno con la deuda" y ha defendido sus enmiendas, por valor de unos 440.000 euros ya que buscan "la mejora de espacios industriales y agroalimentarios" y la rehabilitación de inmuebles en ruina.

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género y en el que también se ha aprobado el presupuesto del Organismo Autónomo Prodestur y algunas modificaciones puntuales de la plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo de la institución provincial, así como una modificación presupuestaria que, tal y como ha explicado el diputado de Hacienda, Óscar Moral, "viene por imperativo legal porque la falta de Presupuestos del Gobierno de España obliga al equipo de Gobierno de la Diputación a destinar más de siete millones de euros a quitar deuda".