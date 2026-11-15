La Diputación de Segovia cierra con "éxito" su participación en Intur enfocada al turismo gastronómico

Expositor de Segovia en Intur 2026. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Segovia ha concluido con "éxito" su participación en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), un certamen por el que han pasado miles de personas y donde la provincia ha destacado su oferta turística más gastronómica.

En este contexto, el diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha hecho un balance "muy positivo" del trabajo realizado durante estos días y ha afirmado que la institución provincial ha apostado por "otra alternativa de turismo, la gastronomía, como un producto turístico transversal, del que la provincia de Segovia puede desplegar una oferta de gran calidad".

Figueredo ha afirmado que la provincia "es un referente nacional e internacional en turismo de interior", y ha subrayado la labor que desde la Diputación se sigue desarrollando para dar a conocer nuestro territorio, en escenarios como el de la Feria de Valladolid, donde también han tenido la posibilidad de reunirse con turoperadores y empresas, de cara a futuros proyectos comunes.

En este sentido, ha señalado que el potencial de la provincia se ha expuesto "en las numerosas demostraciones en vivo de las mejores recetas culinarias de todas las comarcas que se han realizado en nuestro expositor".

Así, el visitante ha podido conocer la variedad de la gastronomía segoviana, desde frutos rojos hasta el tradicional asado lechal, las pastas artesanales, patatas fritas, así como los embutidos de la tierra, carne de buey, mantecados y tortas de chicharrones, entre otros, según ha trasladado la institución provincial en un comunicado recogido por Europa Press.

También se han podido ver en Intur muchos ejemplos del "rico" patrimonio inmaterial que registra la provincia de Segovia, del que ha destacado las tradiciones, rituales, música de raíz, festejos populares y saberes artesanales transmitidos oralmente entre generaciones.

Asimismo, este patrimonio lo impulsan desde la Diputación Provincial también se a través del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero con la creación de las Manifestaciones Tradicionales de Interés Cultural Provincial.

Así, se han dado a conocer en Valladolid muestras como 'El Diablillo Rojo', el Carnaval de Grado del Pico, 'Las Vaquillas', el Castillo de Fuegos Artificiales de Coca, la jota del Niño de la Bola de Cuéllar, el Festival Femuka de El Espinar y la Romería de Nuestra Señora de Hontanares de Riaza.

Otro de los recursos que ha llamado la atención del expositor de la provincia de Segovia en Intur ha sido el del Camino de Santiago, que atraviesa el territorio a través del denominado Camino de Madrid, y cada año es recorrido por miles de peregrinos. Una de las propuestas de la Diputación con motivo de que en 2027 es Año Jacobeo, evento el que se espera la llegada de más personas a la provincia.

Esta ruta entra en el territorio cruzando la Sierra de Guadarrama por el Puerto de la Fuenfría y la atraviesa de sur a noroeste antes de adentrarse en la provincia de Valladolid hacia Sahagún, donde enlaza con el Camino Francés.

Por otro lado, los ayuntamientos de las localidades segovianas de Ayllón, Coca, Cuéllar, El Espinar, Riaza y Sepúlveda, que han sido los invitados este año al expositor de la Diputación, han tenido la oportunidad de mostrar sus atractivos turísticos.

Así, las seis localidades han invitado a conocer su patrimonio cultural, histórico y natural, así como han atraído a visitantes con degustaciones de sus productos típicos.