La Diputación de Segovia cierra el viernes para que los ayuntamietnos soliciten el desarrollo de proyectos comunitarios

Imagen de archivo de una exposición de manualidades en Riaza (Segovia). - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia cerrará este viernes, 21 de agosto, el plazo para que los ayuntamientos interesados soliciten el desarrollo de los proyectos comunitarios de Aulas Sociales y de Manualidades, Ocio Preventivo y Promoción del Cuidado.

Así, el periodo para poder formalizar las solicitudes en la Sede Electrónica de la Diputación expirará el viernes después de que una incidencia técnica haya motivado la habilitación de un día más, han informado a Europa Press fuentes de la Diputación.

La institución provincial ha señalado que estos programas comunitarios que impulsa el Área de Asuntos Sociales constituyen, curso tras curso, una oportunidad de encuentro en los pueblos y un avance hacia la consecución del objetivo que maneja la Diputación de fomentar comunidades que cuidan en el medio rural segoviano.

Esta semana finaliza el plazo administrativo para que los ayuntamientos interesados en contar en sus municipios con esos programas comunitarios puedan tramitar sus respectivas solicitudes.

En concreto, se trata de las iniciativas de Aulas Sociales, Aulas de Manualidades y también de Ocio Preventivo para menores y la Promoción del Cuidado y Autocuidado. Es decir, recursos de entretenimiento, además de herramientas de integración en esas localidades donde se lleven a cabo.

Las bases de estos programas están disponibles en la página web de la Diputación y las cuotas de participación se mantienen invariables respecto al curso anterior. Son 15 euros en el caso del programa de Promoción del Cuidado y el Autocuidado; 30 para los talleres de Ocio Preventivo; 40 para las Aulas Sociales; y 80 para las Aulas de Manualidades. En este último caso, la institución provincial ha rebajado la edad admisible de participación al pasar de los 18 a los 16 años.

No obstante, y según recogen las bases, las personas de 14 y 15 años podrán tomar parte de manera excepcional en esas Aulas de Manualidades, siempre que cuenten con una autorización expresa de su tutor legal, que a su vez tendrá también la obligación de participar y acompañar durante el desarrollo de las sesiones.

En cuanto al calendario de desarrollo de las actividades, las Aulas de Manualidades darán comienzo durante la semana del 28 de septiembre al 2 de octubre. Entre el 5 y el 9 de octubre arrancarán tanto las Aulas Sociales como los talleres de Ocio Preventivo, mientras que el programa de Promoción del Cuidado y el Autocuidado volverá a repartir sus participantes en dos cuatrimestres: el primero se iniciará en la semana del 12 al 16 de octubre y el segundo, entre el 22 y el 26 de febrero de 2027.

INCIDENCIA TÉCNICA

Aunque inicialmente el plazo para formalizar las solicitudes concluía este jueves, 20 de agosto, finalmente ese periodo se va a agotar al día siguiente, el viernes día 21.

Esto se debe a una incidencia técnica imposibilitó el acceso a la Sede Electrónica de la Diputación de Segovia, por lo que a instancias de la Secretaría General de la Corporación se ha determinado la ampliación de una jornada para este tipo de trámites administrativos.

Una circunstancia en la que también incurre el plazo de presentación de solicitudes para participar en el Deporte Social, que antes dependía igualmente del Área de Asuntos Sociales y del que actualmente se responsabiliza la Unidad de Gestión y Promoción Deportiva de la institución provincial.

Esa incidencia ha motivado que todos los procedimientos en trámite o iniciados a partir del 11 de agosto de 2026 hayan ampliado sus plazos un día, a contar desde el día siguiente a dicha fecha.