La Diputación de Segovia contará con un espacio de 27 m2 en NaturCyL para mostrar el "potencial" de la provincia

Expositor de la Diputación de Segovia en NaturCyL. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia contará con un espacio de 27 metros cuadrados para mostrar el "potencial" de la provincia como destino de naturaleza y ecoturismo en el "magnífico escaparate" de la Feria Internacional de Ecoturismo NaturCyL, que celebrará su novena edición del 25 al 27 de septiembre en el Real Sitio de San Ildefonso.

La institución provincial acudirá a esta cita, que se desarrolla bajo el lema 'Territorios vivos, el mundo rural como guardián de la naturaleza', con el objetivo de "promover" la provincia de Segovia con "un modelo turístico sostenible, desestacionalizado y generador de actividad en el medio rural".

La muestra pone el foco este año en la relación entre conservación, comunidades rurales y futuro del territorio, con la idea central de que "el futuro de la naturaleza y el futuro del mundo rural están profundamente unidos".

Así, la institución provincial, a través de su órgano de turismo, estará presente en este evento en un espacio expositivo de 27 metros cuadrados dentro del recinto ferial para la promoción de la oferta turística provincial en el marco de un evento que combinará exposición de destinos, empresas e instituciones con conferencias, mesas redondas, presentaciones de proyectos, encuentros profesionales, acciones divulgativas y actividades.

El Área de Turismo compartirá expositor con la marca provincial 'Alimentos de Segovia' y durante las tres jornadas de feria se han programado actividades relacionadas con la tradición artesanal en el medio rural, así como catas de productos del sello alimenticio provincial.

Además, el órgano de turismo promueve la participación de los Grupos de Acción Local (GAL) y los Centros de Iniciativas Turísticas (CIT) de la provincia, para lo que aporta el 50 por ciento del coste del expositor de estos grupos Diputación de Segovia.

Este año los participantes so GAL Segovia Sur, CIT Campiña Segoviana, CIT El Espinar y CIT Ecoturismo Nordeste de Segovia, según ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

En cuanto a los talleres y demostraciones, el etnógrafo e investigador de la Fundación Joaquín Díaz, Carlos Porro, ofrecerá dos talleres el viernes y sábado.

El primero consistirá en el aprendizaje de técnicas básicas de tejido para la elaboración de cintillas y ataderos con los que antiguamente se cogían las cinturas de los mandiles, faltriqueras o de los manteos del traje popular segoviano, mientras en el segundo tratará sobre el baile popular segoviano, sobre estilos del baile de la rueda o el baile corrido de rueda y la jota, principalmente, como elementos más arcaicos del folklore.

Por su parte, la Asociación Multilabores 'El Acueducto' realizará el sábado una demostración de encaje de bolillos, y el domingo, Trenzando Memorias impartirá un taller de sombreras de paja de centeno, una artesanía que atraviesa un "momento crítico" en el que se abandona.

Asimismo, la segoviana Ana Santos Galán participará también en la creación colectiva 'El Manto de los Territorios Vivos', una iniciativa de NaturCyL. En concreto, personas, talleres, asociaciones, museos e instituciones que conservan y transmiten diferentes manifestaciones del patrimonio textil tradicional de Castilla y León crearán este manto.

Todos estos talleres se combinarán con catas de productos de 'Alimentos de Segovia'. En esta ocasión, los asistentes a NaturCyL podrán degustar: queso, a cargo de La Dula de las Mesetas; helados artesanos, con Bendito Nanno; vino de La Dos Antiguas; carnes ahumadas de Huma Ahumados, y cerveza artesana a cargo de Veer.

OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA

Además, la celebración de NaturCyL en el Real Sitio de San Ildefonso constituye una "oportunidad estratégica" para la provincia de Segovia, tal y como ha destacado la Diputación, que ha recordado que este territorio reúne recursos naturales, paisajísticos, culturales y rurales "capaces de sostener una oferta turística de alto valor".

La feria contribuirá a "ampliar la imagen turística de Segovia más allá de sus iconos patrimoniales más conocidos", especialmente "visibilidad a su naturaleza, sus pueblos, sus espacios protegidos, sus productos locales y sus empresas de turismo rural y activo".

"Esta diversificación es especialmente oportuna para favorecer la desestacionalización, distribuir visitantes por el territorio provincial y generar oportunidades económicas en municipios rurales", ha aseverado la institución provincial, para poner también en valor el debate que se llevará a cabo en el evento sobre el papel de las personas y comunidades que "durante generaciones han habitado, trabajado y modelado muchos paisajes que hoy constituyen patrimonios naturales del territorio".

En este sentido, las conferencias y mesas redondas convivirán con un programa de experiencias, rutas, talleres y actividades abiertas al público, entre ellas itinerarios por el entorno del Real Sitio de San Ildefonso y la Sierra de Guadarrama, actividades sobre biodiversidad y polinizadores, y propuestas de educación ambiental para público infantil y familiar.

También habrá espacio para los oficios y saberes tradicionales del mundo rural, con propuestas relacionadas con la artesanía, la lana y las fibras naturales, junto a la gastronomía y los productos locales, de los que la provincia de Segovia aportará varios ejemplos.