Un momento de la presentación de la campaña. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vigesimosegunda Campaña de Animación a la Lectura del Servicio de Bibliobuses de la Diputación de Segovia, que se desarrollará durante todo el año con la Generación del 27 como eje central, con atención especial a las mujeres escritoras y al colectivo de las 'Sin sombrero'.

La campaña tiene como lema 'El Bibliobús se divierte con la Generación del 27' y celebrará el centenario de este grupo literario, acercando su obra y su legado a los usuarios de los bibliobuses.

El diputado de Cultura, José María Bravo, ha presentado la campaña junto a los tres bibliotecarios de los bibliobuses y a la autora del cartel del ciclo, la diseñadora Tamara Sastre. Además, la presentación se ha ambientado con sombreros de época, cedidos por la sombrerera de Fuentesoto Chari Iglesias, que han servido para homenajear al colectivo femenino de 'Las Sinsombrero'.

Bravo ha destacado la oportunidad de "aprovechar una efeméride tan importante para despertar el interés por la lectura a través de actividades educativas, culturales y recreativas dirigidas a diferentes grupos de edad".

Asimismo, ha subrayado que también se persigue "reivindicar a 'Las Sinsombrero', aquellas mujeres que formaron parte de la Generación del 27 y que, durante mucho tiempo, quedaron en un segundo plano".

El titular de Cultura ha puesto de relieve el papel de los bibliobuses en los municipios de la provincia que no cuentan con biblioteca fija, de los que ha remarcado que "no son únicamente un servicio de préstamo, sino una herramienta que, desde 1988, potencia el acercamiento a la cultura, genera encuentros entre vecinos y fomenta el hábito lector".

Según ha desgranado la bibliotecaria Esmeralda Arribas, la programación para los más pequeños incluirá, durante febrero y marzo, cuentacuentos en los cincuenta colegios a los que prestan servicio los bibliobuses.

Las sesiones contarán con propuestas teatralizadas y lúdicas para descubrir a autores como Federico García Lorca, Rafael Alberti o Jorge Guillén. Entre marzo y abril volverá, un año más, el concurso de marcapáginas, en el que los alumnos de los centros participantes podrán presentar diseños relacionados con la temática de la campaña. Se establecerán categorías por edades y los premiados recibirán un lote de libros en consonancia con el tema y un lector electrónico.

Entre marzo y mayo se celebrarán las sesiones de 'Creciendo entre cuentos', con propuestas teatralizadas en las veintidós escuelas infantiles del programa 'Crecemos', dependientes de la institución provincial. Dirigidas a niños de entre cero y tres años, las llevarán a cabo las bibliotecarias de los bibliobuses en coordinación con el Área de Asuntos Sociales.

Entre febrero y mayo se desarrollará también '¿Me enseñas tu biblioteca?', en la que los escolares mostrarán al bibliobús la biblioteca de su colegio. La actividad se coordinará con los centros educativos para acercar la poesía de la Generación del 27 mediante las adaptaciones que existen para niños.

CLUBES DE LECTURA

Para la comunidad lectora se mantienen los tradicionales Clubes de Lectura, con los que se busca fidelizar a sus miembros y favorecer su crecimiento personal mediante un aprendizaje continuo.

El calendario constará de siete sesiones, la primera el 19 de enero con la lectura de 'Un día sin mujeres', de la novelista francesa Laetitia Colombani.

Del 19 al 21 de febrero se celebrará la cuarta edición de la Jornada de los Clubes de Lectura, que reunirá a diversos expertos en el Centro Sociocultural Lucía Bosé de Brieva para compartir experiencias y que, como novedad, ampliará sus actividades a la capital segoviana. La lírica tendrá un papel destacado con la quinta edición del Recital de Poesía, el 11 de marzo, que unirá la celebración del Día de la Mujer y del Día de la Poesía con un guiño a la Generación del 27.

Además, el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, el servicio colaborará con la Unidad de Igualdad, Género y Diversidad de la Diputación en la segunda edición de la 'Quedada Poética'.

En abril llegará la novedad del primer 'Lance Dramatizado', una propuesta que aprovecha el Día Mundial del Teatro, género muy importante para los autores protagonistas de la campaña. La iniciativa creará un espacio en el que los participantes podrán recitar textos basados en estos escritores, con una duración máxima de diez minutos.

Otra novedad será una lectura colectiva, en formato virtual, en la que los mayores de las residencias dependientes de la institución provincial recitarán poemas preparados y seleccionados por los bibliobuses.

El concurso de microrrelatos alcanza este año su sexta edición e invita a escribir un relato corto, que rinda homenaje al Grupo del 27 y a las artes en todas sus manifestaciones.

Por último, y con motivo del Día del Libro, los bibliobuses organizarán en fechas cercanas actividades para resaltar la figura de Cervantes y su obra. La campaña incluirá charlas y coloquios bajo el título 'El Bibliobús difunde', sobre diversas conmemoraciones, así como actividades complementarias de los Clubes de Lectura.