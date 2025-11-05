Diputación de Segovia edita una guía práctica con "ejemplos de mejoras energéticas para todos los bolsillos"

SEGOVIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha editado la 'Guía de mejoras energéticas para todos los bolsillos en los municipios de Segovia', una publicación obra de la técnico de eficiencia energética Fuencisla Paula Jimeno Mosácula que surgió a raíz de la Escuela de Gestión y Buen Gobierno que ella misma protagonizó en el año 2024.

A partir de ahí, apareció la posibilidad de plasmar por escrito una serie de ejemplos reales que se han dado por el territorio segoviano, de manera que sirviera de modelo. De este modo, el propósito inicial era el de elaborar una guía útil para los ayuntamientos y los representantes municipales de la provincia, aunque el resultado final es "tan práctico que despierta el interés de los particulares también", como ha destacado la diputada de Asistencia a Municipios, Pilar Martín, en declaraciones recogidas en un comunicado.

De hecho, la recopilación incluye "casos de éxito" aplicados a edificaciones o sistemas de alumbrado, por ejemplo, con mejoras implementadas en localidades como Cabañas de Polendos o Carrascal del Río, entre otros.

Por tanto, esta guía "aporta pistas sobre cómo hacer más económica la factura de la luz y también explicaciones sobre las conductas que se pueden aplicar para no sufrir una pérdida térmica en los espacios, siempre desde un punto de vista práctico y aplicable".

Una herramienta de "buenas prácticas, que igualmente se fija en el caso de los certificados energéticos, para tratar de evitar su pérdida una vez logrados".

La guía incluye, además, en su parte final un código QR que da la posibilidad de, al ser captado, contar con una versión digital del documento, de manera que pueda llevarse en el bolsillo para ser consultado desde un dispositivo móvil. Algo que también ha valorado la diputada, que ha aplaudido esa opción de "poder llevar la guía siempre contigo".

La institución provincial ha editado cerca de medio millar de ejemplares de la guía, que ya se ha distribuido a todos los ayuntamientos del territorio provincial.