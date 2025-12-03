La Diputación de Segovia edita un nuevo Catálogo de Servicios que servirá de apoyo al asesoramiento en ayuntamientos

La diputada de Asistencia a Municipios, Pilar Martín (centro), con técnicos de su área en la presentación del Catálogo de Servicios de la Diputación de Segovia. - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP

SEGOVIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha editado un nuevo Catálogo de Servicios que servirá de apoyo a la labor de asistencia que ejercen los ayuntamientos de la provincia, una guía en la que en esta ocasión destacan tres oficinas de asesoramiento.

El Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia ha diseñado y presentado esta carta de servicios que ya está disponibles para alcaldes, concejales, secretarios y personal municipal.

La diputada responsable de Asistencia a Municipios, Pilar Martín, ha presentado el catálogo junto al jefe del Servicio, Ramón del Fresno, y varios técnicos del área que forman parte de un equipo multidisciplinar con arquitectos y técnicos en Medio Ambiente e Informática, entre otros.

El catálogo se estructura según áreas de la gestión local. Así, en asistencia jurídica y fe pública ofrece respuesta a consultas, elaboración de circulares, redacción de informes y dictámenes, y asistencia a Mesas de Contratación.

En asistencia urbanística y ambiental proporciona informes previos para licencias urbanísticas y ambientales, asesoramiento en disciplina urbanística, valoraciones, y apoyo en legislación ambiental sobre agua, residuos y emisiones de dióxido de carbono.

Sobre asistencia económico-financiera, brinda asesoramiento sobre presupuestos, contabilidad, tesorería, recaudación, y manejo de la plataforma de contabilidad, incluyendo cursos y manuales.

Igualmente, en asistencia en administración digital y modernización, incluye suministro gratuito de software para la gestión (contabilidad presupuestaria, padrón), herramientas de Administración Electrónica y portales webs municipales.

Asimismo, la nueva carta de servicios destaca tres oficinas y programas, entre ellas la Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales (Opdel), que lleva a cabo las funciones básicas del delegado de protección de datos, resuelve consultas y realiza acciones de sensibilización y formación.

Igualmente, la Oficina de Ciberseguridad para las Entidades Locales, una prestación gratuita que, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y del Ministerio para la Transformación Digital, y con la participación del CCN-CERT, implementa soluciones de ciberseguridad como cortafuegos y EDR (antivirus avanzados), y ofrece servicios de detección, prevención y respuesta ante incidentes.

Por otro lado, la Escuela de Gestión y Buen Gobierno ofrece formación continua y gratuita a alcaldes, concejales, secretarios y personal de los ayuntamientos, con un enfoque práctico y dinámico para generar buenas prácticas en la gestión pública, con atención a temas de actualidad en la gestión, que permiten la renovación de conceptos y la formación de todo el personal administrativo local.

Todo el catálogo de servicios de Asistencia a Municipios está disponible para su consulta en la página web de la Diputación de Segovia, si bien serán distribuidos en formato físico en todos los ayuntamientos de la provincia.