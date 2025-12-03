La Diputación de Segovia edita un nuevo Catálogo de Servicios que servirá de apoyo al asesoramiento en ayuntamientos

La diputada de Asistencia a Municipios, Pilar Martín (centro), con técnicos de su área en la presentación del Catálogo de Servicios de la Diputación de Segovia.
La diputada de Asistencia a Municipios, Pilar Martín (centro), con técnicos de su área en la presentación del Catálogo de Servicios de la Diputación de Segovia. - KAMARERO -- ANGEL CAMARERO LOP
Europa Press Castilla y León
Publicado: miércoles, 3 diciembre 2025 14:27

SEGOVIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha editado un nuevo Catálogo de Servicios que servirá de apoyo a la labor de asistencia que ejercen los ayuntamientos de la provincia, una guía en la que en esta ocasión destacan tres oficinas de asesoramiento.

El Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia ha diseñado y presentado esta carta de servicios que ya está disponibles para alcaldes, concejales, secretarios y personal municipal.

La diputada responsable de Asistencia a Municipios, Pilar Martín, ha presentado el catálogo junto al jefe del Servicio, Ramón del Fresno, y varios técnicos del área que forman parte de un equipo multidisciplinar con arquitectos y técnicos en Medio Ambiente e Informática, entre otros.

El catálogo se estructura según áreas de la gestión local. Así, en asistencia jurídica y fe pública ofrece respuesta a consultas, elaboración de circulares, redacción de informes y dictámenes, y asistencia a Mesas de Contratación.

En asistencia urbanística y ambiental proporciona informes previos para licencias urbanísticas y ambientales, asesoramiento en disciplina urbanística, valoraciones, y apoyo en legislación ambiental sobre agua, residuos y emisiones de dióxido de carbono.

Sobre asistencia económico-financiera, brinda asesoramiento sobre presupuestos, contabilidad, tesorería, recaudación, y manejo de la plataforma de contabilidad, incluyendo cursos y manuales.

Igualmente, en asistencia en administración digital y modernización, incluye suministro gratuito de software para la gestión (contabilidad presupuestaria, padrón), herramientas de Administración Electrónica y portales webs municipales.

Asimismo, la nueva carta de servicios destaca tres oficinas y programas, entre ellas la Oficina de Protección de Datos para las Entidades Locales (Opdel), que lleva a cabo las funciones básicas del delegado de protección de datos, resuelve consultas y realiza acciones de sensibilización y formación.

Igualmente, la Oficina de Ciberseguridad para las Entidades Locales, una prestación gratuita que, en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y del Ministerio para la Transformación Digital, y con la participación del CCN-CERT, implementa soluciones de ciberseguridad como cortafuegos y EDR (antivirus avanzados), y ofrece servicios de detección, prevención y respuesta ante incidentes.

Por otro lado, la Escuela de Gestión y Buen Gobierno ofrece formación continua y gratuita a alcaldes, concejales, secretarios y personal de los ayuntamientos, con un enfoque práctico y dinámico para generar buenas prácticas en la gestión pública, con atención a temas de actualidad en la gestión, que permiten la renovación de conceptos y la formación de todo el personal administrativo local.

Todo el catálogo de servicios de Asistencia a Municipios está disponible para su consulta en la página web de la Diputación de Segovia, si bien serán distribuidos en formato físico en todos los ayuntamientos de la provincia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado