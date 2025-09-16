La Diputación de Segovia mostrará experiencias de moda sostenible en la segunda edición de SOS-Tejible

SEGOVIA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ofrecerá charlas y ejemplos de moda sostenible durante la segunda edición de 'SOS-Tejible', un encuentro en torno a la moda sostenible y el reciclado en el sector textil.

'SOS-Tejible' 2025 se celebrará el 27 de septiembre en el Teatro Juan Bravo, según ha anunciado la diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, que ha presentado el evento con las cofundadoras de Planeta Dots, Lorena Heras y Roser Giralt. La actividad está cofinanciada por la Junta de Castilla y León y se enmarca en el Programa de Educación Ambiental 'Enreda en verde'.

La primera edición reunió a cerca de un millar de personas en el Real Sitio de San Ildefonso y la nueva cita quiere consolidar a Segovia como espacio de debate, innovación y creatividad en el ámbito textil, vinculando la moda a la sostenibilidad y la economía circular.

La jornada se desarrollará de 11.00 a 21.00 horas, con un programa de mesas redondas con expertos en sostenibilidad, diseñadores y representantes del sector, entre ellas 'Estrategia Textil 2030: rumbo a una moda sostenible bajo la nueva legislación de la UE' o la dedicada a casos de éxito en la Comunidad, 'Suprarreciclaje en acción'.

También se impartirá un taller abierto al público, se presentarán experiencias innovadoras con lana reciclada y se desarrollará una feria-exposición de diseñadores, con creaciones realizadas a partir de textiles reutilizados.

La jornada cerrará con el desfile de moda sostenible bajo la dirección artística del empresario del sector Manuel Beltrán, que pondrá sobre la pasarela las posibilidades estéticas y comerciales del suprarreciclaje. En el desfile habrá piezas de la creadora María Lafuente y de Venus Baño.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha resaltado que con esta edición de 'SOS-Tejible', la provincia apuesta "por una moda consciente y transformadora, donde la belleza y el respeto por el medio ambiente van de la mano".

El proyecto ha tenido una rama durante el verano, con 'SOS-Tejible en ruta', una caravana textil que ha recorrido diecisiete municipios con menos de 1.000 habitantes y ha ofrecido a los vecinos de los pueblos el conocer cómo reutilizar prendas y crear nuevas piezas con material reciclado de otras, al acudir con máquinas de coser y un completo taller textil móvil.