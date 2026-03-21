La Diputación de Segovia pone en marcha una nueva edición de 'Actuamos' y 'A todo folk' con 270.000 euros - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha puesto en marcha una nueva edición de los dos programas culturales 'Actuamos' y 'A todo folk', en el marco de los cuales destinará 270.000 euros en ayudas para la contratación de actuaciones.

Con ellos, la institución provincial favorece la actividad de creadores, asociaciones, artistas y colectivos del ámbito cultural de la provincia, al mismo tiempo que hace accesible este sector a la población de todo el territorio.

Después de haber abierto la convocatoria a actuantes, entre los que se han prestado a ser parte del programa, desde grupos de baile y teatro hasta monologuistas, narradores orales, poetas o formaciones circenses, el Servicio de Cultura de la institución provincial ha puesto a disposición de los ayuntamientos un amplio catálogo, dividido en dos partes, de más de tres centenares y medio de propuestas, para cuya contratación la Diputación destinará a los ayuntamientos un total de 270.000 euros en subvenciones.

Por ello, deberán ser los propios consistorios los que, a través de la Sede Electrónica de la institución provincial, soliciten la ayuda económica de la institución antes del próximo 28 de abril, siempre y cuando tengan ya acordadas y programadas junto a los artistas las actuaciones.

Como en otras convocatorias culturales de la Diputación, aquellos ayuntamientos y entidades locales menores que resulten beneficiarias de las ayudas recibirán un porcentaje de caché que oscilará entre el 30 y el 70 por ciento, en función del número de habitantes con los que cuenta el pueblo.

Además, y con el objetivo de apoyar la actividad de personas físicas y jurídicas con ánimo de lucro, aquellas entidades que elijan una de las actuaciones contempladas en el catálogo que comprende a este tipo de artistas, verá incrementada la aportación de la Diputación en un 20 por ciento. No obstante, ninguna de las subvenciones concedidas superará los 1.440 euros.

Así, una vez más, y aunque la convocatoria da la posibilidad a los consistorios de programar estas actuaciones a lo largo del año hasta el 2 de noviembre, es "muy posible" que la gran mayoría vuelva a concentrarse en los meses de junio, julio y agosto, según ha detallado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.