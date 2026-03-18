EEUU muestra su disposición a abrir conversaciones militares con Rusia que incluyan cuestiones nucleares

Archivo - Imagen de archivo del Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos (EE.UU.). - DAVID GLEASON / WIKIMEDIA COMMONS - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pentágono ha informado este miércoles que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, está lista para entablar un diálogo militar con Rusia que también incluye cuestiones nucleares tras la expiración del Nuevo START, el último tratado bilateral para limitar los arsenales nucleares de ambos países.

El subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional, Daniel Zimmerman, ha indicado que el Gobierno está "abierto a fomentar el diálogo militar con Rusia, lo que incluye conversaciones lideradas por el Departamento de Estado tras la expiración del Nuevo START".

Así se ha pronunciado ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos tan solo horas después de que el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresara su "preocupación" por el futuro del régimen de no proliferación nuclear y alertara de una "situación completa" en el ámbito del control de armas a nivel mundial.

"El 5 de febrero de 2026 expiró el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (Nuevo START o START III) entre Rusia y Estados Unidos. La iniciativa propuesta por el presidente ruso, Vladimir Putin, de que las partes del tratado continúen cumpliendo voluntariamente con sus limitaciones cuantitativas centrales fue ignorada por Estados Unidos", ha manifestado Lavrov.

Asimismo, informes de la Inteligencia estadounidense apuntan a que la capacidad militar de Rusia es ahora "mayor que antes del inicio de la guerra de Ucrania" y afirman que Moscú "posee armas antisatélite y misiles hipersónicos". En su Evaluación Anual de Amenazas, Washington ha advertido de que las fuerzas rusas son ahora "más capaces".