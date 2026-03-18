Rusia dice no haber recibido "señales" por parte de Europa para reanudar el diálogo sobre cooperación energética

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que no han recibido de momento "señales" por parte de los países europeos sobre una posible reanudación del diálogo sobre la cooperación energética entre las partes después de que Estados Unidos levantara parcialmente algunas de las sanciones al crudo ruso para paliar los efectos de la ofensiva contra Irán en el mercado del petróleo.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha indicado durante una rueda de prensa que "no parece haber interés sobre este asunto" y ha afirmado que "de momento no hay indicios de que estos países quieran siquiera mantener un diálogo al respecto". No obstante, ha asegurado que "nunca es demasiado tarde".

"Saben que el presidente (ruso, Vladimir) Putin está abierto al diálogo constructivo, dispuesto a debatir los temas más urgentes en la mesa de negociaciones", ha recalcado, al tiempo que ha destacado que existe una posibilidad de que se produzca una salida anticipada de Rusia del mercado europeo del gas.

En este sentido, ha señalado que se está "analizando" esta idea, si bien "requiere un estudio exhaustivo" dado que el mercado energético "se encuentra atravesando actualmente una grave crisis debido a la guerra de Irán", lo que "dificulta las predicciones", según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.