Sánchez comparece por la crisis de Irán, en directo: última hora de la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este viernes ante los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario convocado para abordar la respuesta del Ejecutivo a las consecuencias derivadas de la crisis en Irán.

Este directo recogerá y actualizará la última hora tanto de las medidas que anuncie el Gobierno como de la evolución de la guerra.

Sigue en directo la última hora de la guerra en Irán y de la comparecencia de Sánchez: