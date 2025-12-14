La Diputación de Segovia renueva la iluminación ornamental de Sepúlveda, Maderuelo y Riaza - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha completado la renovación integral de la iluminación ornamental de diversos monumentos y espacios históricos de Sepúlveda, Maderuelo y Riaza, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Hoces de Segovia.

La actuación --cuyo diseño se inició en 2023-- forma parte de las inversiones destinadas a modernizar la experiencia del visitante y mejorar la calidad paisajística nocturna en tres de los municipios más representativos del entorno de las Hoces.

El proyecto, diseñado y dirigido por el diseñador de iluminación Albert Sá, introduce una iluminación "cálida, precisa y eficiente", pensada para realzar la arquitectura sin causar deslumbramientos ni contaminación lumínica, han destacado fuentes de la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La renovación ha sustituido luminarias obsoletas por sistemas LED de bajo consumo y ha incorporado ópticas direccionales y viseras específicas que evitan la dispersión de luz hacia viviendas y hacia el cielo nocturno, con el objetivo de mejorar la calidad ambiental y visual de estos entornos históricos.

En Sepúlveda, las mejoras se perciben en edificios emblemáticos como la Virgen de la Peña, la iglesia de los Santos Justo y Pastor, la iglesia de Santiago, la Torre del Reloj y la Puerta del Ecce Homo.

En Maderuelo, la nueva iluminación realza las texturas y volúmenes de Santa María del Castillo y San Miguel. En Riaza, la intervención se centra en la iglesia de la Virgen del Manto y en la fachada del Ayuntamiento, contribuyendo a generar una imagen nocturna más armónica dentro de la Plaza Mayor.

UNA MEJORA VISIBLE

La modernización de la iluminación no solo reduce significativamente el consumo energético, sino que crea una escena nocturna "más uniforme, respetuosa y acorde al carácter histórico de cada municipio".

La intervención contribuye a mejorar la percepción del patrimonio y a ofrecer una experiencia más agradable a quienes recorren estos espacios en horario nocturno.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, subraya que los vecinos, los visitantes y cualquier persona que pasee por estos municipios "pueden comprobar ya el cambio con una luz más cálida, más precisa y más respetuosa con el entorno".