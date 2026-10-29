La Diputación de Segovia suspende el debate de sus mociones en señal de respeto a las víctimas de Urda (Toledo)

El Pleno de la Diputación de Segovia muestra su respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Urda y conmemora el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo con la presentación de la guía 'Cuidar en casa con dignidad' - AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA

SEGOVIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de los grupos políticos y los diputados no adscritos en la Diputación de Segovia han decidido retirar del orden del día del Pleno celebrado este jueves las mociones presentadas, de manera que no ha existido debate alguno en señal de respeto a las víctimas y familiares de la tragedia ferroviaria de Urda (Toledo).

Además de empezar con un respetuoso minuto de silencio por parte de todas las personas presentes en el Salón de Plenos, la sesión ha servido también para conmemorar el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo con la presentación de la guía 'Cuidar en casa con dignidad', un asunto en el que la Diputación de Segovia ha volcado durante años esfuerzos desde el Área de Asuntos Sociales, pues, tal y como ha expresado el presidente, Miguel Ángel de Vicente, "acompañar el cuidado de esta manera, resulta totalmente transformador".

En el año 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó de manera oficial el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo con el objetivo de visibilizar, valorar y redistribuir el trabajo de cuidados.

Por eso, la institución provincial se ha sumado al reconocimiento, apoyo y visualización de este día, como un llamamiento global para favorecer el cuidado integral, protegiendo tanto el bienestar de las personas que reciben los cuidados como el de quienes les brindan.

Desde hoy, 3.179 hogares de la provincia tienen en su buzón esta guía, que pretende dejar por escrito que se va a acompañar y cuidar a las personas para que puedan vivir en sus casas, en sus pueblos, que es donde habitualmente quieren estar, así como asumir el compromiso de cuidar el bienestar de quien cuida.

OTROS ASUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA

Entre otros asuntos del orden del día, también se ha dado de cuenta del informe resumen de control financiero del ejercicio 2025 elaborado por la Intervención, así como del Plan Anual de Control Financiero elaborado por la Viceinterventora para el ejercicio 2026.

Por otro lado, se han conocido las resoluciones de modificación de inversiones del Plan de Ayuda para Inversiones Municipales en la Provincia (PAIMP) 2026 y del Plan Extraordinario de Inversiones (PEI) 2026/2027.