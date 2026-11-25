De izda a dcha, Verónica Aza, Laura Prieto y Benito Serrano presentan la campaña del 25N en la Diputación de Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Soria celebra el Día Contra la Violencia de Género este 25 de noviembre con la pieza audiovisual 'Una luz para cada voz', protagonizado por los estudiantes del IES Picos de Urbión de Covaleda, con el que se busca que ninguna luz quede silenciada.

El presidente de la institución provincial, Benito Serrano, la Diputada de Servicios Sociales, Laura Prieto y la Agente de Igualdad de la institución, Verónica Azas, han presentado el programa con motivo del Día Contra la Violencia de Género.

La Diputación de Soria ha presentado este martes la pieza audiovisual que protagoniza la campaña del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, bajo el lema 'Una luz para cada voz'.

Una iniciativa realizada en colaboración con el IES Picos de Urbión de Covaleda y que sitúa a los jóvenes en el centro de la sensibilización y la prevención de la violencia de género, con la música de la rapera Kane.

La diputada de Servicios Sociales ha dado datos de casos activos de Viogen, un 29 por ciento más, con 245 casos activos, 98 de ellos con orden de protección (frente a los 76 del pasado año).

Prieto se ha referido a una "doble lectura" ya que las mujeres se atreven a denunciarlo y ha reiterado el apoyo de la Diputación de Soria.

La diputada ha reiterado que "todas las mujeres importan y deben ser escuchadas y en este sentido se intenta llegar a los más jóvenes con el rap como el tema 'Somos más' de Kane".

ACTIVIDADES

Verónica Aza se ha referido a las actividades organizadas desde el departamento de Servicios Sociales como talleres de participación comunitarias que fomentan la participación, talleres de estimulación cognitiva onde ha destacado 'Canciones con historia' que utiliza la música y la memoria para reflexionar.

Estas actividades, dirigidas a diferentes grupos de población y edades, incluyen propuestas creativas como la elaboración de farolillos morados, talleres de velas y otros materiales relacionados con el lema de la campaña.

También se aprovechan los grupos estables de estimulación cognitiva para trabajar la igualdad y la prevención de la violencia mediante textos literarios, canciones, recuerdos y recursos educativos.

La música ha sido una de las grandes apuestas con distintos conciertos de la mano de Cafuné, Monipolio y Géminis, también con la rapera Kane dentro del objetivo de centrar la campaña en el público más joven.

Serrano ha recordado el año durante todo el año para prevenir la violencia de género, en "concienciar a la sociedad, fomentar la igualdad y en conseguir los recursos para que lleguen a todos los rincones de la provincia".

"La Diputación tiene claro que nadie, ni ninguna mujer debe sentirse sola, que cuentan con una administración cercana y profesionales que les van a ayudar", ha señalado Serrano que ha reiterado el rechazo, en esta fecha, a cualquier violencia contra las mujeres, con un recuerdo para las que la han sufrido. Así, ha reiterado que queda mucho por hacer en sensibilización durante todo el año.

En este sentido, a lo largo del mes de noviembre se desarrollan actividades en varios municipios de la provincia de la mano de los Centros de Acción Social (CEAS).

La programación cuenta también con la colaboración de entidades y asociaciones como Cruz Roja, ADEMA, la Asociación de Mujeres del Moncayo y las asociaciones de Mujeres de la Rueda y de Berlanga de Duero, cuya participación resulta fundamental para acercar las actividades a la ciudadanía.

La campaña se desarrolla en más de 40 municipios y localidades de la provincia, con propuestas adaptadas a las características de cada territorio y a sus vecinos y vecinas.

Durante el pasado año, las actividades específicas de la campaña del 25N contaron con 1.195 participantes.

En cuanto al conjunto de las actuaciones desarrolladas dentro del IV Plan de Igualdad y contra la Violencia de Género, financiado a través del Acuerdo Marco de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, la participación alcanzó las 4.196 personas.