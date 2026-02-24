Diputación de Soria aprueba una nueva edición de 'Jóvenes Músicos Sorianos en Concierto' dotada con 30.000 euros

Comisión de Cultura de la Diputación de Soria. - DIPUTACIÓN SORIA

La SORIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Cultura y Juventud de la Diputación de Soria ha aprobado las bases de una nueva edición del ciclo 'Jóvenes Músicos Sorianos en Concierto', dotada con 30.000 euros.

La iniciativa que volverá a llenar de música clásica los pueblos de la provincia durante los meses de julio y agosto de 2026, según han informado desde la Institución Provincial.

El programa tiene el doble objetivo de apoyar el talento joven de la provincia y acercar la música a las localidades del medio rural. Los conciertos se celebrarán en distintos municipios sorianos, donde llevarán recitales en directo a escenarios poco habituales para este tipo de propuestas culturales.

La convocatoria está dirigida a jóvenes sorianos, naturales o residentes, menores de 35 años que estén cursando o hayan finalizado estudios musicales. Podrán participar tanto solistas como formaciones de cámara, desde dúos hasta agrupaciones más amplias. El repertorio será de libre elección, con una duración mínima de una hora, lo que permitirá a los intérpretes mostrar su estilo y personalidad artística.

Las agrupaciones seleccionadas recibirán una compensación económica por concierto, en función del número de integrantes, con importes que oscilan entre los 450 y los 900 euros.

La Diputación impulsa así la difusión cultural y a su vez respalda profesionalmente a los jóvenes músicos en el inicio o consolidación de su trayectoria.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el 11 de mayo de 2026. En caso de que la demanda supere el número de conciertos previstos, la selección se realizará en función de la calidad de las propuestas y al equilibrio de la programación.