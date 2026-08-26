La Diputación de Soria invierte 33.000 euros en mejorar el atractivo turístico del yacimiento de Los Casares

La Diputación Provincial de Soria ha invertido 33.000 euros para mejorar y reforzar el atractivo turístico del yacimiento arqueológico de Los Casares, en San Pedro Manrique - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha invertido 33.000 euros para mejorar y reforzar el atractivo turístico del yacimiento arqueológico de Los Casares, en San Pedro Manrique.

La diputada de Turismo, Elia Jiménez, ha visitado esta mañana dicho yacimiento para conocer de primera mano las recientes actuaciones, financiadas por la institución provincial.

También se ha acercado a ver los avances de las excavaciones que se desarrollan actualmente.

La Diputación de Soria, que apoya este proyecto de investigación desde sus inicios en 2009, ha destinado este año una inversión de 33.000 euros a través del Eje 4 del Plan de Sostenibilidad Turística 'Celtiberia Soriana'.

Esta partida ha permitido la renovación integral de la caseta-laboratorio situada a pie del yacimiento, que funciona como centro logístico para los arqueólogos y punto de recepción para los visitantes.

La actuación ha incluido la actualización de la cartelería interpretativa y la instalación de tótems informativos que incorporan códigos QR.

Gracias a esta tecnología, los visitantes pueden acceder a una aplicación de realidad aumentada que permite comprender mejor el contexto histórico del enclave y visualizar las estructuras arqueológicas en su estado original.

Durante la visita, el director del proyecto, Eduardo Alfaro, ha explicado los hallazgos de la presente campaña, que cuenta con un equipo de diez personas entre licenciados y estudiantes universitarios.

Alfaro ha destacado que, tras 20 años de intervenciones, Los Casares se ha convertido en una referencia científica del mundo visigodo, al albergar las dos únicas viviendas de este periodo excavadas en toda la provincia de Soria.

VISIGODOS El enclave destaca como un oppidum celtibérico con muralla, foso y bodegas de vino de hace 2.200 años.

Tras su etapa romana con 40 estelas, es hoy el referente científico del mundo visigodo en Soria al albergar las dos únicas viviendas de este periodo excavadas en la provincia.

El alcalde de San Pedro Manrique, José Antonio Hernández, ha agradecido el apoyo de la Diputación y de la Fundación Raimundo del Rincón durante estas 18 campañas ininterrumpidas, y ha señalado que estos proyectos son vitales para dar vida y atraer turismo a la comarca de Tierras Altas.

Por su parte, el presidente de la Fundación, Carlos Martínez, ha instado a las administraciones a dar un "salto cualitativo" para que el yacimiento sea totalmente atractivo para el turista.

Desde la Diputación de Soria se presentó el año pasado el primer volumen del trabajo de investigación 'La Cultura Castreña Soriana: Cien años con Blas Taracena'.

Actualmente, la Imprenta Provincial trabaja ya en el diseño del segundo volumen, que completará este proyecto de investigación con cuatro artículos dedicados a la zona de Tierras Altas, tres de ellos centrados en los trabajos y estudios realizados en Los Castros.