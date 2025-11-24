La Diputación de Soria moviliza 105.000 euros en ayudas a las razas autóctonas, el sector apícola y el vacuno de leche

El presidente de la Diputación de Soria explica los asuntos de la Junta de Gobierno Local. - EUROPA PRESS

SORIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno local de la Diputación de Soria ha aprobado 105.000 euros en ayudas al mantenimiento de las razas autóctonas para potenciar el sector apícola y para los productores de vacuno de leche de la Denominación de Origen Mantequilla de Soria.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha dado a conocer detalles de estas tres ayudas del departamento de Agricultura, cuyas bases para el apoyo a los ganaderos de razas autóctonas cuentan con cuantía de 45.000 euros destinada a la potenciación y el mantenimiento de la raza negra serrana que actualmente alcanza a apenas los 600 ejemplares inscritos en el Libro Genealógico.

Las bases recogen tres diferentes líneas de ayuda. La primera de ellas para mantenimiento las subvenciones son de hasta 100 euros por vaca mayor de 5 años, 200 euros para vaca menor de 5 años, 300 euros por novilla destinada a reposición de efectivos y 400 euros por toro reproductor inscrito.

La segunda, para expansión la ayuda es de hasta 400 euros por cabeza de recría destinada a la reposición que se encuentren inscritos en libro genealógico de la raza. Por último, para actividades de diversificación, cuya cuantía no podrá alcanzar el 50 por ciento de los gastos justificados hasta una cuantía máxima de 3.000 euros por beneficiario.

La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a la segunda convocatoria de ayudas destinada a potenciar el sector apícola con una asignación presupuestaria de 20.000 euros.

Serrano ha detallado que podrán optar los titulares de explotaciones apícolas de más de 100 colmenas, incluidas en el registro general de Castilla y León y con el domicilio fiscal en un pueblo de la provincia de Soria.

Las ayudas van destinadas a la adquisición de material y de colmenas, así como para arrendamiento de pastos, formación o servicios y veterinarios.

El presidente de la Diputación ha destacado que se han modificado las bases, después de la reunión mantenida con la asociación soriana de apicultores, con el objetivo de darle una mayor difusión. La principal novedad es que se ha amentado la cuantía máxima subvencionable, que ha pasado de 1.400 euros a los 2.500 euros por solicitud.

OTRAS AYUDAS

La Junta de Gobierno también ha dado el visto bueno a las bases para conceder ayudas destinadas a los productores de vacuno de leche para la Denominación de Origen Mantequilla de Soria con el objetivo de ayudar en su mantenimiento.

Las bases reguladoras para las ayudas al vacuno de leche, incluida en la Denominación de Origen Mantequilla de Soria, está dotada con 40.000 euros.

La ayuda se destina a mantener la producción con la finalidad de contribuir con la figura de esta denominación asegurando la materia prima y los beneficiarios serán los titulares de estas explotaciones que pueden optar a ayudas para adquisición de ganado, gastos de alimentación, gastos de veterinario y ayudas a la adecuación de infraestructuras.

La cuantía máxima no sobrepasará el 50 por ciento del gasto subvencionable hasta alcanzar un máximó de 365 euros por vaca en producción.