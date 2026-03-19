Diputación de Soria y municipios beneficiados evalúan los proyectos energéticos financiados con el programa DUS 5000

Encuentro entre la Diputación de Soria y municipios para abordar el programa DUS 5000. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria y los alcaldes de cerca de 30 municipios beneficiados han evaluado este jueves el alcance de los proyectos energéticos financiados por el programa DUS 5000.

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, y al diputado del área de Fondo Europeos, Daniel García, se han reunido, junto a los técnicos de Diputación, con cerca de una treintena de alcaldes de los diferentes ayuntamientos que se han acogido al DUS 5000.

El programa está financiado con fondos europeos Next Generation EU, en colaboración con el IDAE y en el mismo se enmarcan las actuaciones ejecutadas en materia de energía fotovoltaica y estaciones de bombeo.

Los ingenieros de la institución provincial han mantenido esta reunión técnica con los municipios beneficiarios para detallar el funcionamiento de las instalaciones, así como las mejoras introducidas en infraestructuras clave como los sistemas de abastecimiento de agua.

"En el conjunto de ambos proyectos se han ejecutado 70 instalaciones de generación fotovoltaica para autoconsumo, repartidas entre ambas resoluciones", ha detallado el diputado del área de Reto Demográfico y Fondos Europeos, Daniel García.

En concreto, el expediente DUS 1721 ha permitido la ejecución de 42 instalaciones con 995 paneles solares, mientras que el DUS 3570 ha supuesto 28 instalaciones con 493 paneles. En total, se han instalado 651,6 kilovatios, con una producción estimada de 882.041 kilovatio/hora anuales.

INSTALACIONES

Una parte importante de estas actuaciones se ha centrado en las estaciones de bombeo, que representan uno de los principales consumos energéticos en los municipios. En total, 50 instalaciones están vinculadas a sistemas de bombeo, mientras que el resto se ubican en edificios municipales como ayuntamientos, consultorios o centros públicos.

Las instalaciones presentan una gran variabilidad en función de cada municipio, con sistemas que van desde pequeñas plantas de cuatro paneles hasta instalaciones de 80 módulos, adaptadas a las necesidades energéticas de cada servicio.

Junto a la fotovoltaica, la Diputación también ha desarrollado actuaciones en materia de aerotermia dentro de la Medida 03 del programa. En total, se han ejecutado 16 instalaciones, con una potencia térmica conjunta de 712 kilovatios, destinadas a edificios municipales como ayuntamientos, colegios, centros de salud o centros de mayores.

Durante estos encuentros, los técnicos están entregando a los alcaldes y representantes de los ayuntamientos un dossier individualizado por municipio, tanto en formato papel como digital, con los datos más relevantes de cada instalación, incluyendo su funcionamiento, mantenimiento y parámetros energéticos.

Las instalaciones quedan registradas a nombre de los ayuntamientos, que serán los responsables de su uso, conservación y mantenimiento, así como del cumplimiento de las obligaciones asociadas a la financiación europea. Entre ellas, se incluye la justificación de los indicadores energéticos durante al menos cuatro años y el mantenimiento de las garantías de los equipos.

Además, la Diputación ha informado de los requisitos de comunicación vinculados a estos fondos, como la colocación de cartelería específica y la inclusión de los logotipos oficiales del programa, del IDAE, del Gobierno de España y de la Unión Europea en los soportes informativos.

Por último, la institución provincial ha trasladado su intención de ofrecer a los municipios, una vez den su conformidad, apoyo para la gestión, seguimiento y control de las instalaciones de forma centralizada, con el objetivo de facilitar su correcta explotación y garantizar el cumplimiento de los objetivos energéticos del programa.