La Diputación de Soria se prepara para posibles evacuaciones ante la llegada del fuego desde Guadalajara

Vista del humo del incendio forestal, a 20 de julio de 2026, en Guadalajara, Castilla-La Mancha (España). El Gobierno de Castilla-La Mancha está trabajando en un plan de contención para frenar el avance de las llamas en la zona de Atienza, aunque el direc - Ramón Comet - Europa Press

SORIA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha activado un dispositivo de prevención y apoyo ante el incendio forestal declarado en la provincia de Guadalajara, cuya evolución podría afectar a los términos municipales de Retortillo, Arenillas y Barcones desde la tarde de este lunes y contempla incluso posibles evacuaciones.

La institución provincial sigue la evolución del fuego de La Mierla (Guadalajara) en estrecha coordinación con los servicios de emergencia y las autoridades municipales de la zona.

Para reforzar la vigilancia y la actuación sobre el terreno, la Diputación ha movilizado ya una motoniveladora para labores de apertura y refuerzo de cortafuegos, un camión mixto y dos camiones cisterna. A este dispositivo se suman los efectivos de los parques de bomberos de San Esteban de Gormaz y de El Burgo de Osma, que permanecen movilizados y en disposición de intervenir.

Además, se ha solicitado la colaboración de los agricultores de Retortillo, Arenillas y Rello para labores de perimetrado con su maquinaria agrícola, un apoyo fundamental para contener el avance de las llamas en un primer momento.

También se ha trasladado a los alcaldes de los tres municipios afectados la necesidad de mantener un estado de precaución y de seguir en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia.

Desde el área de Servicios Sociales de la Diputación se ha activado un protocolo específico para las personas usuarias del servicio de ayuda a domicilio en la zona.

Asimismo, se ha habilitado la Residencia de El Burgo de Osma, que cuenta con plazas reservadas para acoger a las personas beneficiarias de ayuda a domicilio que pudieran necesitar ser trasladadas.

También se han previsto varias ubicaciones para una posible evacuación del conjunto de la población de los tres municipios, entre ellas Berlanga de Duero, el albergue y el polideportivo municipal.

La Diputación de Soria ha hecho un llamamiento a la población de la zona para que actúe con máxima precaución, siga en todo momento las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia, y colabore con el dispositivo desplegado. La institución continuará informando de la evolución del incendio y de las medidas que se vayan adoptando.