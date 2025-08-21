La Diputación de Soria sortea los primeros vales de 100 euros de la Campaña de Comercio Rural

La vicepresidenta María José Jiménez y uno de los técnicos del departamento. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Económico de la Diputación de Soria ha realizado este jueves el primer sorteo de los vales de 100 euros de la Campaña de Comercio Rural, en el que han participado más de 300 compras registradas.

Con esta iniciativa, que se repite cada año, se premia la fidelidad de los vecinos que apuestan por los negocios locales y ayudan, con cada compra, a mantener vivo el tejido económico y social de los pueblos de la provincia.

El primer periodo de participación, abierto entre el 21 de julio y el 20 de agosto, ha permitido a centenares de personas registrar en la aplicación web oficial las compras realizadas en cualquiera de los 155 establecimientos rurales adheridos a la campaña.

Cuantas más compras registraban los clientes, más opciones tenían de hacerse con uno de los premios, lo que ha animado a muchos a recorrer distintos comercios y apoyar de este modo a la economía de proximidad.

VALE DE 100 EUROS

El sorteo ya tiene a sus primeros afortunados, que disfrutarán de un vale regalo de 100 euros. A cada premiado se le comunicará dónde deberá recoger la tarjeta y podrá canjear el dinero libremente en cualquiera de los establecimientos adheridos a la campaña, que continúa.

Desde hoy, 21 de agosto, y hasta el 20 de septiembre, se abre un nuevo periodo en el que cualquier compra realizada en los comercios participantes podrá volver a registrarse para optar a otro de los 300 vales de 100 euros que se ponen en juego en esta segunda fase.

En total, a lo largo de toda la campaña, se repartirán 600 vales, lo que supone una inversión de 100.000 euros destinados directamente a dinamizar el comercio rural soriano.

Esta acción es posible gracias a la colaboración de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, que respalda económicamente la campaña.