Diputación de Valladolid y Acecale se unen para acercar a la provincia "ayuda y formación" sobre celiaquía

VALLADOLID 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, y la presidenta de la Asociación Celiaca de Castilla y León (Acecale) Patricia García, han suscrito un convenio, con una dotación económica de 12.000 euros durante el presente ejercicio y el próximo, para "acercar" a la provincia "información, ayuda, formación y sensibilización" sobre la celiaquía, una patología que sufre el 7 por ciento de la población.

"Es la primera Diputación provincial con la que firmamos un convenio y ojalá sirva de ejemplo para seguir trabajando en el resto de provincias de nuestra comunidad. Se trata de una Comunidad donde es muy difícil de trabajar, con muchos kilómetros, unas carreteras a veces un poco complicadas y nosotros con nuestros propios medios no podemos acercarnos a toda la población", ha explicado Patricia García durante la firma del convenio en declaraciones recogidas por Europa Press.

Íscar ha asegurado que la Diputación no podía dar la espalda a esta realidad y aunque ya mantenía "colaboraciones" con la asociación que consistían en "pequeñas aportaciones" que sufragaban gastos de funcionamiento de la entidad, ahora se da "un paso más para fortalecer el desarrollo de las actividades de dicha entidad".

"La aportación económica va a ser de 12.000 euros y están consignados en el ejercicio 2024 y en el presupuesto que aprobamos hace poquitos días también para el ejercicio 25", ha subrayado para incidir que el objeto del presente convenio es desarrollar el proyecto de Atención Integral de las personas con Enfermedad Celíaca y "sensibilizar" sobre gluten en el medio rural de la provincia.

"Este programa tiene como objetivo mejorar la salud, la calidad de vida y la integración social de las personas afectadas con estas patologías en los municipios de la provincia para promover su normalización y su desarrollo pleno", ha abundado.

Por su parte, la presidenta de Acecale ha confiado en que el convenio le abra puertas "para mejorar la calidad de vida de esas personas celíacas de todas las edades" que hay en el medio rural. En cuanto al proyecto, Patricia García explica que está pensado para no quedarse "solamente" en aspectos clínicos del diagnóstico, del tratamiento, del seguimiento de la patología. "Queremos trabajar también, como ya estamos haciendo, en el ámbito educativo. Es fundamental sensibilizar y utilizar el ámbito de la educación para dar a conocer esta patología tanto a los niños como a los padres, abuelos. El medio rural es mucho más participativo", ha señalado.

En este punto, ha hecho especial hincapié en como afecta la patología a la persona y su vida social. "Una persona celíaca tiene limitada su vida social, su inclusión y su participación y más en una comunidad y una provincia como la nuestra con tanta oferta gastronómica. ¿Cuántas veces los pacientes celíacos se quedan fuera porque por motivos de salud no pueden acceder? No pueden participar en la paellada de su pueblo, en las fiestas populares, no pueden ir al bocadillo solidario, no pueden participar en la chocolatada de Navidad. Entonces, no se trata solo de no poder participar en el evento, sino del sentimiento y de la parte emocional que conlleva sentirse fuera de él", ha advertido.

La responsable de la asociación ha querido agradecer a la Diputación de Valladolid que sea la primera en firmar un convenio y ha animado al resto a sumarse a esta iniciativa. "Eso nos acercará a los ayuntamientos y, en definitiva, a los pacientes en el mundo rural para poder ayudarles a través de información, formación y también sensibilizar al resto", ha detallado.

Patricia García no ha dado una cifra de afectados por esta enfermedad, ya que "no existe un mapa epidemiológico" ni a nivel nacional, ni autonómico, para explicar que la prevalencia ha pasado del dos por ciento que había antes de 2012 a cerca del 7 por ciento actual. "De esos, el 85 por ciento no tienen diagnosticada la enfermedad", ha subrayado.

ACTUACIONES

Entre las actuaciones que se desarrollarán a través del proyecto de la asociación está el servicio de información y orientación sobre la enfermedad celíaca, prestando una atención personalizada a las personas celíacas sobre cuestiones relacionadas con cualquier aspecto que pueda mejorar su salud, el seguimiento de su dieta y su integración social, proporcionando apoyo y acompañamiento desde el momento del diagnóstico.

También se implementará un servicio de seguridad alimentaria para garantizar la seguridad del consumidor celíaco y velar por su salud, la idoneidad de los alimentos y su correcta identificación.

Además se llevará a cabo la representación y coordinación interinstitucional con Administraciones y organismos públicos, entidades y organismos privados, entidades especializadas, empresas, colegios profesionales, sociedades médicas, farmacias, entre otros, representado los intereses de la población celíaca en Castilla y León para buscar soluciones que mejoren la calidad de vida de los pacientes celíacos.

Por otra parte se promueve la inclusión y participación, fomentando el asociacionismo, ferias, eventos benéficos... y la sensibilización y divulgación mediante acciones formativas, informativas, divulgativas, de sensibilización social y de colaboración y apoyo en proyectos de investigación, así como diseño y edición de materiales, y un plan de comunicación.

Por último se realizarán proyectos sectoriales dirigidos a la familia, infancia, juventud, personas con discapacidad, dependencia y tercera edad.