La Diputación de Valladolid aprueba los presupuestos "más elevados de la historia" pese al voto en contra de PSOE y VOX

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación Provincial ha dado, este viernes, el visto bueno a los presupuestos que ascienden a 184,3 millones de euros con el voto en contra de PSOE y VOX y la abstención de Toma la Palabra, una cifra que supone un incremento del 5,06 por ciento y que sitúa las cuentas del próximo ejercicio como "las grandes de la historia de la institución" al incorporar mayores dotaciones para los ayuntamientos, nuevas partidas de inversión y ajustes en áreas sociales, culturales y de servicios públicos.

El diputado de Hacienda, Gómez Alonso, ha defendido que las cuentas representan "el mayor presupuesto de la historia" y ha situado a la institución en "excelente salud financiera", con una deuda del 4,63 por ciento y un pago medio a proveedores de 21 días.

El Gobierno provincial ha destacado además el incremento del 10 por ciento en las transferencias a ayuntamientos de 42,7 millones, la subida del 14,5 por ciento de los planes provinciales, y el reforzamiento de partidas como ayuda a domicilio y vivienda.

El Grupo Provincial Popular ha iniciado una ronda de contactos con todos los partidos políticos de la Diputación con el objetivo de "buscar el consenso en la aprobación de las cuentas del ejercicio 2026", ha remarcado el portavoz 'popular', Guzmán Gómez Alonso.

El equipo de Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Toma la Palabra, grupo que se ha decantado por la abstención tras acordar varias enmiendas en los presupuestos, mientras que los miembros del PSOE y VOX han votado en contra de los presupuestos propuestos por la institución provincial.

La institución provincial, con los votos a favor del PP, Valladolid Toma la Palabra (VTLP) y el PSOE, ha aprobado la enmienda presentada por la plataforma de izquierdas para resolver los expedientes de ruina y otra para reforzar el compromiso con el pueblo saharaui.

Durante la sesión la oposición ha criticado el funcionamiento de Sodeva y de la sociedad Avanza, a las que el PSOE ha calificado como "un pozo sin fondo".

En este sentido, el portavoz socialista Francisco Ferreira ha denunciado que la sociedad ha pasado de recibir 2,7 millones en 2019 a 5,4 millones en la actualidad, además del "gasto elevadísimo en publicidad" y la "falta de control por parte de la intervención".

También, en el Pleno de la Diputación han rechazado las 26 enmiendas presentadas por el Grupo Provincial Socialista a lo que el portavoz socialista, Francisco Ferreira, ha catalogado cómo "un rodillo que el PP aplica por su mayoría absoluta".

"Todas estas propuestas caen en saco roto porque el PP en la Diputación aplica el rodillo de su mayoría absoluta sin ni siquiera considerarlas", ha destacado el portavoz Socialista y ha añadido que las propuestas presentadas "serán copiadas y puestas en marcha por el equipo de Gobierno como viene haciendo habitualmente".

Francisco Ferreira ha explicado que el PSOE propone "otro modelo de Diputación centrado en apoyar a los pequeños y medianos municipios, mejorar los Servicios Sociales de los ciudadanos y las ciudadanas de la provincia y priorizar la gestión frente a la propaganda en la que está centrada el equipo de Gobierno del PP con Conrado Íscar a la cabeza".

En este sentido, Ferreira ha criticado las "carencias de los presupuestos" y ha lamentado que las cuentas que se han aprobado hoy "rebajan los fondos destinados a los municipios, como el Plan V, que en 2025 contaba con una cantidad de 8 millones de euros y en estos presupuestos para 2026 tan sólo llega a 3,7 millones".

Ferreira ha descrito las cuentas como "ficticias e irreales" y ha cuestionado que la ejecución presupuestaria de 2025 fuera del 47 por ciento a 31 de octubre.

También, el representante del Grupo Provincial Socialista ha criticado la existencia de más de 230 subvenciones nominativas por 7,2 millones, que, a su juicio, "se otorgan a dedo".

El portavoz ha reclamado mayor inversión real en carreteras ya que "la red provincial cuenta con 1.400 kilómetros y la cuantía destinada a este fin en estos presupuestos es totalmente insuficiente para mantener y conservar estas vías de comunicación que, en el caso de muchos municipios, son las únicas existentes", afirman.

Por otro lado, el grupo socialista ha remarcado que desde hace años reclaman "la creación de una oficina de Fondos Europeos con suficiente personal para atender y conseguir financiación para poner en marcha nuevos proyectos".

También, en el Pleno de la Diputación se han rechazado las 17 enmiendas presentadas por el Grupo Provincial Vox a lo que el portavoz del partido de derechas, Mario de Fuentes Francos, ha catalogado como "habitual, ya que es una dinámica que se repite anualmente".

Por su parte, VTLP ha cuestionado el millón de euros concedido este año a 16 municipios sin concurrencia competitiva, y han avisado de que los presupuestos de 2026 incluyen "otra partida idéntica con un sistema discriminatorio y que reduce la legalidad y abre la puerta al clientelismo".

Las enmiendas presentadas por la oposición, centradas en reforzar escuelas rurales, compostaje, retirada de amianto, vivienda y concurrencia competitiva en cultura y deporte, fueron rechazadas por la mayoría absoluta del PP.