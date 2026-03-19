La Diputación de Valladolid conmemora el Día del Árbol en Rueda con la participación de escolares de la provincia

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha participado en los actos conmemorativos del Día del Árbol que la Institución provincial ha celebrado en el municipio de Rueda - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha celebrado este jueves los actos conmemorativos del Día del Árbol en el municipio de Rueda con la implicación de alumnos del CEIP Nuestra Señora de la Asunción, de Educación Infantil y Primaria.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha participado en estas actividades para conmemorar una cita que se celebra anualmente con el objetivo de recordar y concienciar sobre la importancia de conservar, regenerar y proteger las superficies arboladas, tal y como se ha puesto de manifiesto durante la jornada.

Aunque su fecha habitual es el 21 de marzo, la Diputación ha adelantado este año la celebración al 19 de marzo, aprovechando un momento idóneo para favorecer el arraigo de los árboles tras su plantación.

La jornada ha comenzado con diversas actividades educativas dirigidas por educadoras ambientales, adaptadas a los distintos niveles escolares, en la que los alumnos más pequeños han descubierto cómo son los árboles y sus cuidados mediante la actividad 'El árbol de mi cole', con plantaciones simbólicas de romero y caléndulas.

Por su parte, los cursos intermedios han trabajado sobre biodiversidad, bosques y polinizadores, mientras que los alumnos de cursos superiores han profundizado en la fauna y el equilibrio de los ecosistemas.

Posteriormente, ha tenido lugar la plantación de árboles en la zona conocida como 'Paseo de las Mujeres', un espacio que ya cuenta con especies como acacias, fresnos, aligustres o plátanos de sombra.

En esta edición, la especie elegida ha sido la albizia (Albizia julibrissin), también conocida como árbol de la seda o acacia de Constantinopla, seleccionada por su buena adaptación a las condiciones climáticas y del suelo del municipio.

Además, todos los escolares han recibido un pequeño obsequio consistente en un tiesto con una flor de temporada y material escolar, como recuerdo de su participación en esta jornada de concienciación medioambiental.

El Día Mundial del Árbol, también denominado Día Forestal Mundial, tiene su origen en una recomendación del Congreso Forestal Mundial celebrado en Roma en 1969, posteriormente aceptada por la FAO en 1971.

Los árboles son esenciales para la vida en el planeta: purifican el aire, proporcionan sombra, reducen el ruido, regulan la temperatura, mejoran suelos erosionados y sirven de hábitat para numerosas especies.

Además, constituyen una fuente de recursos y riqueza, especialmente en zonas templadas como España. Esta jornada busca también fomentar la educación ambiental entre las nuevas generaciones, promoviendo un cambio cultural que refuerce el respeto por la naturaleza y la comprensión de que el ser humano forma parte de un ecosistema global.

ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

La Diputación de Valladolid desarrolla durante todo el año diversas iniciativas orientadas a la conservación y mejora del medio ambiente.

Entre ellas destaca la labor del Vivero Provincial, situado en las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Dr. Villacián, donde se producen plantas ornamentales, forestales y aromáticas destinadas a los municipios de la provincia.

En el presente año, un total de 114 localidades han solicitado plantas del vivero y se han distribuido 7.802 arbustos y árboles en tiesto y 6.389 plantas en bandeja forestal, lo que suma un total de 14.191 ejemplares.

Asimismo, durante el invierno se han repartido 11.000 plantas de flor de temporada, y está previsto que en los meses de abril y mayo se distribuyan otras 51.000 plantas de flor de primavera entre los municipios de la provincia.

Con estas actuaciones, la institución provincial reafirma su compromiso con la sostenibilidad, la educación ambiental y la mejora de los espacios naturales en el medio rural.