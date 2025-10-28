Diputación de Valladolid destina 1,03 millones a programas de apoyo a ayuntamientos, empresas y emprendedores

VALLADOLID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha aprobado en distintas comisiones la resolución de subvenciones y ayudas que alcanzan un total de 1,03 millones de euros, distribuidos en diferentes programas de apoyo ayuntamientos, empresas y emprendedores.

La Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico ha aprobado la resolución de la convocatoria de subvenciones para el apoyo al empleo y el fomento del autoempleo en la provincia de Valladolid con 605.519 euros concedidos.

Un total de 211 personas se han beneficiado de estas ayudas distribuidas en dos líneas: la primera, destinada a incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo y la segunda dirigida a la creación de actividad empresarial independiente o autónoma.

Asimismo, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades ha resuelto la convocatoria de subvenciones por 325.000 euros para mejorar la accesibilidad de los edificios municipales que prestan servicios de atención a la ciudadanía.

Un total de 35 ayuntamientos y dos entidades Locales Menores de menos de 20.000 habitantes de han beneficiado de esta convocatoria.