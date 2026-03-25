La Diputación de Valladolid impulsa dos guías gastronómicas para degustar la Semana Santa y sus tradicionales torrijas

El diputado provincial del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana, presenta la guía de las Torrijas de Alimentos de Valladolid y la guía de Jornadas Gastronómicas de Semana Santa de Valladolid junto a la Asociación de Hostelería - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid impulsa la Guía de las Jornadas Gastronómicas de Semana Santa con 43 establecimientos de la capital y provincia y la guía de las Torrijas que cuenta con la participación de 45 establecimientos de 14 municipios con el objetivo de que la Pasión vallisoletana no sólo se celebre en las calles, sino también que se pueda degustar en los paladares a través de un "maridaje del turismo religioso con el gastronómico que no va a dejar a nadie indiferente".

Ambas guías se han presentado este miércoles durante un acto celebrado en el Palacio de Pimentel, sede de la institición provincial, en el que han participado el diputado del Servicio de Promoción Agroalimentaria y Consumo, Moisés Santana.

El diputado provincial ha explicado que la Guía de las Torrijas de Alimentos de Valladolid prtende rendir homenaje a este postre tradicional con todos los establecimientos de Hostelería y Confitería de la provincia de Valladolid que han presentado sus propuestas y creatividades en el Primer Concurso Nacional de Torrijas denominado 'La mejor Torrija de España' y que ofrecen desde las versiones más clásicas hasta las más innovadoras y saladas.

"Como suele suceder, lo que comienza como una receta humilde, de aprovechamiento a base de pan, leche, huevos, azúcar y un toque de canela o miel, progresa a lo largo del tiempo hasta convertirse en una exquisita delicia gourmet", ha expresado durante su intervención.

En este sentido, ha señalado que aunque las torrijas de elaboración tradicional son la "elección favorita" de la Semana Santa en las mesas y mostradores de las pastelerías y restaurantes, las nuevas tendencias, unidas a la experimentación y la creatividad de los maestros cocineros y pasteleros han promovido en los últimos años "variantes innovadoras que reinventan este clásico postre".

Con la finalidad de preservar la cultura y tradición vallisoletana, ha sostenido, así como la de fomentar este tradicional postre de Semana Santa, esta guía promociona la calidad de los productos y productores además del trabajo y la creatividad de los profesionales de hostelería y confitería.

Esta guía cuenta con 45 establecimientos de hostelería y confitería de la provincia de Valladolid de 14 municipios (Portillo, Cogeces del Monte, Castronuño, Fresno el Viejo, Fuensaldaña, Matapozuelos, Mélida, Olmedo, Quintanilla de Arriba, San Bernardo, Tordesillas, Valoria la Buena, Zaratán y Valladolid).

Además, incluye también dos establecimientos ganadores en ediciones anteriores del Concurso Nacional celebrado en León (Xokoreto y Maryobeli) en una campaña que se realizará del 5 al 12 de abril, coincidiendo con la Semana Santa, aunque el objetivo es darle continuidad a lo largo del año.

GUÍA GASTRONÓMICA

La Guía de Jornadas Gastronómicas de Semana Santa nace con el propósito de acompañar al visitante, y también al vallisole*tano, en un recorrido por los sabores más repre*sentativos de nuestra provincia en estas fechas.

Así, la nueva guía recorre desde los platos de vigilia, donde el pescado y las legumbres toman el relevo, hasta los dulces más emblemáticos, cada propuesta refleja el "equilibrio entre tradición, producto y saber hacer".

Valladolid se convierte así en un destino donde la experiencia culinaria se entrelaza con el patrimonio histórico y religioso al ofrecer una "forma única" de entender la Semana Santa; a través del paladar. "Restaurantes y bares abren sus puertas para mostrar lo mejor de su cocina, combinando recetas de siempre con toques contemporáneos", ha apostillado.

La sección Cocinamos Alimentos de Valladolid con Pasión celebra las VII Jornadas Gastronómicas y cuenta con 43 establecimientos; 14 pertenecientes a la provincia y 29 de la capital; donde los hosteleros muestran su plato más representativo durante estas fechas. Las jornadas se realizarán desde el Domingo de Ramos 29 de marzo, al Domingo de Resurrección 5 de abril.

DEGUSTACIÓN DE SOPAS DE AJO

Otra acción que incorpora es una degustación de Sopas de Ajo por la provincia, una actividad que nace con el objetivo de rendir homenaje a la Semana Santa de aquellas localidades que con su esfuerzo siguen manteniendo las tradicionales procesiones y por ello se ha rescatado una de las recetas más emblemáticas de la cocina castellana, especialmente vinculada a estas fechas de vigilia, las sopas de ajo, elaboradas con ingredientes sencillos, pan, ajo, pimentón y caldo.

Más allá de su sabor, esta propuesta invita a compartir, a reunirse y a redescubrir el valor de lo tradicional en un espacio donde la gastronomía "se convierte en punto de encuentro, y donde cada cucharada cuenta una historia".

Por ello, el diputado provincial ha invitado al público a formar parte de esta experiencia "única, en la que tradición, cultura y cocina se unen para celebrar la Semana Santa de una forma cercana y auténtica".

Los municipios que participan son Villavicencio de los Caballeros, durante Jueves y Viernes Santo harán la degustación en el teleclub Lola; Villanueva de Duero, que cuenta con tres bares donde degustar las sopas de ajo el viernes 3 de abril, Bar Alegría, El Rincón de Rubo y Bar Esmeralda; en Fresno el Viejo, se realizará la acción el Sábado Santo en el Bar Eclipse; y Cogeces del Monte, en el Mesón Maryobeli el Domingo de Resurrección.