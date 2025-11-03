La Diputación de Valladolid lleva los alimentos de la provincia al Gastronomic Forum Barcelona

Expositor de 'Alimentos de Valladolid' en Gastronomic Forum Barcelona. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Valladolid participa por primera vez en el Gastronomic Forum Barcelona, uno de los principales eventos profesionales del sector gastronómico, hostelero y del foodservice en España.

El presidente de la institución provincial, Conrado Íscar, ha asistido a la apertura de este evento gastronómico que se celebra hasta el 5 de noviembre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Íscar ha subrayado la importancia de esta participación en el Gastronomic Forum Barcelona como una "oportunidad única" para seguir posicionando a los productores y empresas agroalimentarias vallisoletanas en los principales escaparates nacionales e internacionales.

Bajo la marca Alimentos de Valladolid, la Diputación cuenta con un stand propio con una superficie de 69 metros cuadrados y donde se ubicará el Autobús Foodtruck que irá lleno de "alimentos muy nuestros".

Este espacio servirá como escaparate para dar a conocer la calidad, la diversidad y el carácter innovador de los productos agroalimentarios de la provincia.

"La marca 'Alimentos de Valladolid' es sinónimo de calidad, innovación y origen, y representa el esfuerzo de un sector que trabaja cada día por ofrecer lo mejor de nuestra tierra", ha señalado el presidente de la Diputación.

DEGUSTACIONES

Durante las tres jornadas del evento se celebrarán degustaciones diarias a las 12.30 y 16.30 horas con la participación de algunas de las figuras de calidad y empresas más representativas de Valladolid.

Este lunes los visitantes podrán degustar productos de la IGP Lenteja de Tierra de Campos, Ideal Fruits y la Denominación de Origen Cigales. El 4 de noviembre las degustaciones correrán a cargo de Grupo Hermi, la Asociación Provincial de Confitería de Valladolid y la Denominación de Origen León.

Finalmente, el 5 de noviembre, se presentarán productos amparados por la IGP Lechazo de Castilla y León, la IGP Queso Castellano y las Denominaciones de Origen Cigales y León.

Con esta participación, la Diputación de Valladolid trata de reafirmar su compromiso con la promoción del sector agroalimentario provincial, impulsando la proyección de sus productos en el ámbito nacional e internacional y fortaleciendo la marca 'Alimentos de Valladolid' como referente de calidad y origen.

El presidente también ha destacado que "la presencia en este foro consolida la apuesta de la Diputación por apoyar a un sector estratégico para la economía provincial, generador de empleo y desarrollo rural".

El Gastronomic Forum Barcelona es un evento de referencia en el ámbito profesional, que reúne a productores, distribuidores, chefs, restauradores y medios especializados.

El expositor de 'Alimentos de Valladolid' se convertirá así en un punto de encuentro para los profesionales del sector interesados en descubrir la excelencia gastronómica de la provincia, basada en la tradición, la innovación y el respeto por el producto local.