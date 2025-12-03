Diputación de Valladolid promociona en Expoaire naturaleza, astroturismo y el eclipse solar de 2026 en la provincia

El Diputado De Empleo, Desarrollo Económico Y Reto Demográfico, Roberto Migallón, En La Feria Expoaire. - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid participa por primera vez en la Feria Internacional de Espacios Naturales, Turismo Activo y Ecoturismo (Expoaire), donde promociona el astroturismo y el eclipse solar de 2026 en la provincia.

El diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha asistido a la cita que se celebra en Córdoba hasta este jueves, 4 de diciembre, y que reúne a responsables del sector de toda España y a 70 expertos nacionales que participan en conferencias, mesas redondas, actividades técnicas y demostraciones.

La programación de esta edición aborda aspectos clave del sector, incluida la gestión de emergencias y la seguridad, con la colaboración de la UME y otros organismos especializados en protección ambiental, la conservación del medio natural, la infraestructura y el uso público de los espacios, así como el turismo de naturaleza y el desarrollo rural.

La Diputación de Valladolid participa por primera vez en esta feria con el objetivo de establecer nuevos contactos profesionales y promocionar los espacios naturales de la provincia, el astroturismo y el eclipse solar de 2026, para el que Valladolid "será uno de los puntos de observación más relevantes del país".

Así, la provincia de Valladolid dispone de un stand propio en la feria, donde se distribuye material promocional sobre turismo de naturaleza, astroturismo, turismo familiar, slow driving y enoturismo, según ha informado en un comunicado recogido por Europa Press.

Las gráficas del expositor muestran algunos de los recursos naturales más emblemáticos de la provincia como el Canal de Castilla, los Cortados del Pisuerga, las Riberas de Castronuño y el cielo nocturno en el Centro de Interpretación de la Naturaleza de Villalba de los Alcores.