La Diputación de Valladolid y Rosana Largo promocionan el patrimonio de la provincia en la Mercedes Benz Fashion Week

La Diputación de Valladolid y Rosana Largo colaboran para promocionar el patrimonio de la provincia a través de los diseños de Vestidos-Arte en la Mercedes Benz Fashion Week - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid y Rosana Largo colaboran activamente para promocionar el patrimonio de la provincia de Valladolid a través de los diseños de Vestidos-Arte creados por la artista vallisoletana en la Mercedes Benz Fashion Week.

El proyecto con el que ambas colaboran se llama 'La provincia de Valladolid viste su patrimonio', cuyo último desfile en la Gala del Comercio celebrado en el Teatro Calderón de Valladolid fue todo un éxito.

Rosana Largo participa por segunda vez en la MBFW de Madrid de la mano de Uniendo Moda, el principal encuentro de moda a nivel nacional, que se celebra en los pabellones de IFEMA Madrid.

La colección de Rosana Largo, en esta ocasión, está inspirada en el patrimonio español, de modo que dedica algunos de los diseños al arte de Pedro Berruguete, al arquitecto y artista Antoni Gaudí; a la Semana Santa vallisoletana; al eclipse solar que este año tiene su epicentro en la Comunidad Autónoma de Castilla y León y, por supuesto, a la enología, en un diseño basado el enoturismo de la provincia de Valladolid. Cierra la colección un diseño inspirado en el reinado de Felipe II, cuyo aniversario se celebrará el año próximo.

De este modo, la colaboración de Rosana Largo y la Diputación de Valladolid dan continuidad a una colaboración que ha tenido ya una destacada presencia en escenarios de gran visibilidad como la Plaza de Callao de Madrid y la Feria Internacional de Turismo (FITUR), consolidando la moda como un vehículo de difusión del patrimonio, la cultura y la identidad del territorio.

El evento tendrá lugar el sábado por la mañana en el pabellón 14.1 de IFEMA Madrid, donde la provincia de Valladolid volverá a presentarse como un destino que une tradición, creatividad y vanguardia.