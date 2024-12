La Diputación de Valladolid volverá a colgar la bandera LGTBI tras la sentencia del Supremo

VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Valladolid "volverá a actuar sobre la base del acuerdo que se hizo institucional en pleno" en lo que se refiere a la colocación de la bandera LGTBI tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a la institución provincial por colgar la bandera en 2020.

El portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira, ha preguntado en el Pleno de este viernes, el último del año, si la Diputación va a colocar la bandera LGTBI en el balcón durante los actos conmemorativos del Día del Orgullo al "no existir ya ningún impedimento legal".

Los socialistas han planteado esta pregunta tras conocerse este mes la sentencia del Tribunal Supremo que anula la sentencia previa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que da la razón a la institución provincial y en la que se estipula que la colocación de dicha bandera no infringe la Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, ni los principios de objetividad y de neutralidad de las Administraciones Públicas.

A este pregunta ha dado respuesta el diputado 'popular' Alfonso Romo Martín, quien ha explicado que en su momento hubo una denuncia sobre la que dicho tribunal ha dictado sentencia, si bien "no se sabe si es o no firme, pero mientras se ponga bandera o no lo que ha hecho este equipo de gobierno es buscar unanimidad para poder reivindicar ese día".

De esta forma, el 'popular' ha remarcado que si la sentencia les da la razón y es firme se volverá a actuar sobre la base del acuerdo que se hizo institucional en el pleno en esta materia. "En caso contrario", ha añadido, la Diputación de Valladolid "seguirá haciendo más o menos como ha hecho hasta ahora buscando el consenso del mayor número de grupos posibles".

Tras esta explicación ha vuelto a tomar la palabra el portavoz socialista para apuntar que esta es una sentencia del Tribunal Supremo y los 'populares' han hecho referencia al acuerdo de pleno, de forma que si esa sentencia se hace firme "la institución provincial colorará la bandera".

"Si eso es así yo lo celebro porque me parece lo lógico", ha incidido el socialista, en tanto en cuanto el colectivo tiene que contar con un apoyo "total" por parte de las instituciones ya que sufre "permanentemente ataques homófobos", lo cual es una "pena y una vergüenza".

Ferreira ha celebrado la resolución pero se ha mostrado crítico con el proceso llevado a cabo por la institución provincial. "La sentencia nos da la razón, sin duda, la Diputación ha cumplido con su obligación presentando recurso, pero lamentamos la opacidad con la que el Equipo de Gobierno ha llevado este asunto, no es normal que hayamos tenido que enterarnos por la prensa".

En su intervención, el portavoz socialista ha celebrado el compromiso por parte del equipo de gobierno de que la bandera LGTBI vuelva a ondear en el balcón de la Diputación, si bien ha asegurado no entender la "disparidad de posiciones" dentro del Partido Popular de Valladolid, teniendo en cuenta que el presidente de la Diputación, Conrado Íscar, es también el presidente provincial del partido.

"Lo entendemos menos todavía teniendo en cuenta que esta decisión se aprobó siendo Jesús Julio Carnero, actual alcalde de Valladolid, presidente de la Institución Provincial", ha concluido.