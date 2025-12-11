Diputación de Zamora habilitará dos oficinas financieras móviles para llegar a 173 pueblos sin sucursal

El diputado de Política Social (I) y el presidente de la Diputacion (D) en la presentación de las oficinas financieras móviles. - DIP ZAMORA

ZAMORA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora impulsa un pograma contra la exclusión financiera y así el presidente de la institución provincial, Javier Faúndez, y el vicepresidente segundo y diputado de Política Social y Familia, Ramiro Silva, han presentado esta iniciativa que permitirá habilitar dos oficinas financieras móviles.

Este proyecto, que se votará en el pleno de este viernes, pretende estar plenamente operativo en el segundo semestre de 2026 para dar cobertura ,con estas dos oficinas móviles, dotadas cada una de ellas de un vehículo tipo furgón adaptado a criterios de accesibilidad, y equipado con TPV bancaria, las poblaciones quehan sufrido la desaparición de las oficinas bancarias.

Actualmente, 173 municipios de la provincia de Zamora no disponen ni de oficina bancaria ni de cajero automático, aunque el listado podrá ampliarse en el caso de que algún pueblo pierda su servicio financiero.

"En la Diputación no rodeamos los problemas. Si tenemos un problema, le damos una solución", ha afirmado el presidente de la Diputación, quien ha apuntado que se trata de dar "una respuesta real a un problema real".

Las comarcas de Sanabria y La Carballeda son las más perjudicadas por la exclusión financiera, aunque el problema se extiende prácticamente por toda la provincia.

Los cajeros móviles visitarán una vez al mes a cada municipio del programa.