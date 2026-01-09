La Diputación de Zamora impulsa su oficina móvil contra la exclusión financiera con 1,5 millones

El Pleno de la Diputación, reunido este viernes - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha aprobado este viernes, con el acuerdo unánime del Pleno, un acuerdo que impulsa la creación de su oficina móvil contra la exclusión financiera después de que los grupos políticos hayan dado luz verde al pliego de prescripciones técnicas para la contratación de este servicio, que sale con un presupuesto base de licitación cercano a los 1,5 millones.

El objeto del contrato es la puesta en marcha de un servicio de oficinas financieras móviles mediante dos vehículos adaptados, que permitirán ofrecer servicios bancarios básicos en los municipios de la provincia que carecen de oficina bancaria y de cajero automático, así como en aquellos que puedan perder estos servicios durante la vigencia del contrato.

Según los datos públicos del Banco de España, a 31 de diciembre de 2023, un total de 172 municipios de la provincia se encuentran sin ningún tipo de servicio financiero presencial, lo que afecta a 36.283 personas, el 21,8 por ciento de la población de Zamora.

La Diputación considera los servicios financieros "de interés económico general, especialmente en el medio rural, donde las dificultades de acceso al efectivo, la falta de atención personalizada o la brecha digital afectan de forma significativa a la población, en especial a las personas mayores".

El contrato tendrá una duración total de 53 meses, distribuidos en un máximo de 5 meses de preparación, destinados a la adecuación de los vehículos, organización del servicio y diseño de rutas, y 48 meses de prestación efectiva del servicio.

Es decir, cuatro años. Cada uno de los vehículos deberá visitar al menos una vez al mes cada municipio incluido en el servicio y permanecer el tiempo necesario para atender la demanda, con una estancia mínima de 20 minutos por localidad.

Todos los grupos han respaldado la propuesta en un Pleno sin mucho más contenido ordinario y en el que también se rechazó una moción presentada por Izquierda Unida de "condena a la agresión de Estados Unidos contra Venezuela".