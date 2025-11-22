La Diputación de Zamora licita las obras de la carretera de acceso a Escuredo con una inversión de 1,3 millones - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Zamora ha aprobado el expediente de contratación y los pliegos para ejecutar las obras de acondicionamiento y refuerzo de la carretera ZA-P-2665, en el tramo comprendido entre Río Negro y el acceso a Escuredo, así como de la carretera ZA-L-2683, también de acceso a la localidad de Escuredo, con una inversión de 1,3 millones, financiados íntegramente con cargo al superávit presupuestario de 2024.

Está incluida en el Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 de la Diputación de Zamora y se financiará con Fondos Propios 2023 de la Institución Provincial, según ha informado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La carretera ZA-P-2665 tiene su origen en El Puente de Sanabria, pasa por Valdespino, Rozas y Doney de la Requejada, y finaliza en el límite provincial con León.

El proyecto aprobado aborda la reparación y el acondicionamiento del tramo que comienza justo antes de cruzar el puente sobre el río Negro, en torno al p.k. 12+500, y finaliza en el desvío a Escuredo, sobre el p.k. 15+300, con una longitud de 3 kilómetros.

El proyecto, completamente supervisado y con los terrenos necesarios ya disponibles, contempla actuaciones para renovar el firme, mejorar la capacidad portante, reforzar la seguridad vial y garantizar un acceso renovado y más seguro a esta localidad del Ayuntamiento de Rosinos de la Requejada.

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

La contratación se llevará a cabo mediante procedimiento abierto simplificado, lo que permitirá una tramitación más ágil, al tratarse de una obra con un valor estimado inferior a 2 millones de euros y sin criterios sujetos a juicio de valor.

Con el fin de agilizar la aprobación del gasto y la apertura del procedimiento antes de finalizar el ejercicio 2025, la Presidencia de la Diputación ha acordado avocar para sí las competencias delegadas en la Junta de Gobierno en materia de contratación para este expediente.

El anuncio y los pliegos serán publicados en el Perfil del Contratante de la Diputación de Zamora, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Con esta actuación, la Diputación reafirma su compromiso con la mejora de la red viaria provincial y con el refuerzo de la cohesión territorial en las comarcas rurales de Zamora.

RÍO ERIA EN VILLAFERRUEÑA

La Diputación Provincial de Zamora también ha aprobado el expediente de contratación y los pliegos para ejecutar la obra de reparación del puente sobre el río Eria, situado en la carretera ZA-P-1511, en el término municipal de Villaferrueña, una infraestructura estratégica para las comunicaciones de la comarca del Eria.

La actuación, dotada con un presupuesto total de 260.154,34 euros, está financiada con cargo al Superávit 2024 y forma parte del Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027 impulsado por la institución provincial.

Un puente centenario que será sometido a una reparación integral El puente, que cuenta con más de 100 años de historia, está formado por siete vanos de 15 metros y tiene una anchura de cuatro metros.

Su tablero, de tipología "pi", presenta nervios y losas que serán objeto de una intervención completa para garantizar su seguridad y prolongar su vida útil.

Entre los trabajos previstos destacan la sustitución de los elementos de apoyo por apoyos elastoméricos modernos, la reparación de desperfectos en tablero, pilas y estribos y la reconstrucción de las juntas de dilatación y limpieza de los espacios entre vigas.

También contempla los tratamientos del hormigón y de las armaduras dañadas, con picado, saneo y aplicación de mortero especializado y el Izado del tablero mediante equipos hidráulicos, para permitir el reemplazo seguro y preciso de los apoyos.

La obra se licitará mediante procedimiento abierto simplificado, lo que agilizará su tramitación al cumplir los requisitos marcados por la Ley de Contratos del Sector Público.

Asimismo, la Presidencia de la Diputación ha acordado la avocación de competencias con el objetivo de aprobar el gasto y adjudicar la obra lo más pronto posible.