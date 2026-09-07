La Diputación de Zamora muestra su apoyo al Club Balonmano Zamora ante su regreso a División de Honor Plata

Presentación de las nuevas equipaciones del Club Balonmano Zamora. - DIPUTACIÓN

ZAMORA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha mostrado su apoyo al Club Balonmano Zamora de cara al inicio de la temporada de su regreso a División de Honor Plata.

El Salón de Plenos del Palacio de La Encarnación de la Diputación de Zamora ha acogido hoy la presentación de las nuevas equipaciones de la entidad para la temporada 2026/2027, en un acto que la Institución Provincial, Javier Faúndez, y del diputado de Juventud y Deportes, Juan del Canto.

Durante el acto, el presidente de la Diputación ha destacado el compromiso del club con el deporte base y, especialmente, con la formación de jóvenes, así como su contribución a la promoción de la provincia a través de la competición deportiva.

"Como Institución es un placer colaborar con este club, como lo hacemos con todo el deporte de la provincia", ha señalado Javier Faúndez, quien ha puesto en valor que el Balonmano Zamora representa "un proyecto de cantera, de formación de personas y de jóvenes".

En este sentido, el presidente provincial ha felicitado al club y a todas las personas que forman parte de su estructura y ha mostrado su deseo de que la nueva temporada esté "llena de éxitos", reiterando el compromiso de la Diputación de Zamora con la entidad. "Queremos seguir al lado del club y comprometidos con este proyecto. Es un proyecto sólido, y ponemos nuestro granito de arena para que tenga recorrido en el tiempo", ha afirmado Faúndez.

El presidente de la Diputación también ha subrayado la importancia de la labor que desarrolla el Club Balonmano Zamora en la promoción del deporte entre los más jóvenes y su capacidad para llevar el nombre de Zamora por todo el territorio nacional a través de sus diferentes equipos y categorías.

Actualmente, el Club Balonmano Zamora cuenta con 750 jugadores y jugadoras, de los cuales 300 son federados y 450 participan en las categorías escolares, consolidándose como uno de los referentes del deporte base de la provincia.