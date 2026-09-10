La Diputación de Zamora proyecta tres nuevos silos de sal para reforzar seguridad en carreteras ante episodios de nieve

ZAMORA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Zamora ha aprobado tres proyectos para la construcción de nuevos silos elevados destinados al almacenamiento de cloruro sódico en Lubián, Benavente y Villaralbo, que permitirán reforzar los medios disponibles para hacer frente a episodios de nieve y hielo en la red provincial de carreteras, dentro del Plan de Vialidad Invernal de la Institución.

La inversión conjunta prevista asciende a 239.140,39 euros, con cargo a los Fondos Propios de la Diputación Provincial de Zamora correspondientes al ejercicio 2026, según ha informado la institución en un comunicado recogido por Europa Press.

Las actuaciones proyectadas consisten en la ejecución de tres silos elevados con una capacidad de almacenamiento de 60 toneladas cada uno, junto con las obras de cimentación, pavimentación y vallado necesarias para su puesta en servicio.

La ubicación de estos silos en carreteras afectadas habitualmente por nevadas permitirá reducir considerablemente los tiempos de carga y los desplazamientos hasta las zonas de acopio, con lo que se favorecerá una respuesta "más rápida y eficaz" de los equipos de conservación ante situaciones meteorológicas adversas.

La Junta de Gobierno ha aprobado inicialmente el proyecto de construcción de un silo para cloruro sódico en la carretera ZA-P-2669, en el punto kilométrico aproximado 1+600, en la localidad de Lubián, en la margen derecha de la vía, con presupuesto base de licitación asciende a 79.389,12 euros, IVA incluido.

Esta infraestructura permitirá reforzar la disponibilidad de material para los tratamientos preventivos y de emergencia en el ámbito de Sanabria, una zona especialmente condicionada por las condiciones meteorológicas invernales.

También se ha dado luz verde inicialmente el proyecto de construcción de un silo para cloruro sódico en la carretera ZA-P-1511, en el punto kilométrico aproximado 3+000, situado en la margen derecha de la vía, entre las localidades de Benavente y Manganeses de la Polvorosa. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 78.790,46 euros, IVA incluido.

La nueva instalación contribuirá a mejorar la capacidad operativa de los servicios de conservación de carreteras en el entorno de Benavente y su área de influencia, con la reducción de los tiempos necesarios para la carga y distribución de sal durante los episodios de nieve y hielo.

Por último, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno inicial al proyecto de construcción de un silo para cloruro sódico en la carretera ZA-P-1102, en el punto kilométrico 4+500, situado en la margen izquierda de la vía, en la salida este de Villaralbo.

El presupuesto base de licitación asciende a 80.960,81 euros, IVA incluido, para esta actuación que permitirá disponer de una nueva infraestructura de almacenamiento de sal para reforzar la respuesta ante nevadas, heladas y otras situaciones que puedan afectar a la seguridad y a la circulación por las carreteras provinciales.

CINCO PUNTOS DE CARGA EN LA RED PROVINCIAL

Con la ejecución de estos tres nuevos silos, la Diputación Provincial de Zamora ampliará y mejorará su red de puntos de carga y acopio de cloruro sódico. Actualmente, la institución provincial dispone de cinco puntos de carga.

En concreto, existen tres silos de 60 toneladas situados en Zamora, Alcañices y Robleda-Cervantes, un acopio de 200 toneladas en Zamora y un acopio de 200 toneladas en Puebla de Sanabria.

La incorporación de los nuevos silos de Lubián, Benavente y Villaralbo permitirá disponer de material en ubicaciones más próximas a las carreteras con mayor afección por nevadas, con lo que se optimizará la logística y reducirán tanto los tiempos de carga como los desplazamientos hasta las zonas de actuación.