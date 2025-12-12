Dirección del PSOE leonés ve "injusta" la votación en la asamblea local y para Diez es "normal" la escasa participación

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación Municipal del PSOE, José Antonio Diez. - EUROPA PRESS

LEÓN, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección del PSOE de León ha expresado este viernes que la votación producida ayer en el transcurso de la asamblea local del partido en la ciudad para las candidaturas a las Cortes en las próximas elecciones autonómicas fue "muy injusta", mientras que el alcalde de León y secretario general de la Agrupación Municipal, José Antonio Diez, ha señalado que resulta "normal" la escasa participación en este tipo de procesos porque el militante entiende que "se le toma el pelo".

En el transcurso de la asamblea la candidatura de Estela Melcón fue la que más apoyos obtuvo, seguida por las de Esteban Martínez y Rubén Fernández y, por último, la de Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León.

Fuentes de la Dirección del PSOE de León han explicado en declaraciones a Europa Press que la asamblea celebrada se convocó sin incluir la votación en el orden del día y únicamente constaba la propuesta de nombres para dichas candidaturas.

Asimismo, ha concretado que de una agrupación de más de 800 militantes, la más numerosa de la Comunidad, solo estuvieron presentes 40 personas y, presumiblemente, "con intención de enredar internamente".

Para la Dirección del PSOE en León, ha sido "una jugarreta muy poco elegante"; los datos "son claros", ya que la participación fue del seis por ciento, por lo que "se están enfocando" de manera "negativa" hacia Nuria Rubio, además de insistir en que el orden del día no incluía dicha votación. "Nos parece todo muy injusto", han reiterado.

Al respecto, José Antonio Diez ha argumentado que se convocó a todos los militantes y acudieron "los que quisieron", por lo que hay que ser respetuosos "al máximo" con las personas que acuden, "sean cuatro o sean 900". Además, ha añadido que sí hubo quorum.

Respecto al orden del día de la asamblea ha puntualizado que, independientemente de que esté reflejada o no la votación, las propias bases del reglamento del proceso incluyen la votación, especialmente cuando la militancia pide votación. "Parece muy raro en un partido democrático que no se pudiera votar, pero bueno, ya es lo que nos va quedando", ha apostillado.

EL MILITANTE VE "QUE SE LE TOMA EL PELO"

En cuanto a la escasa participación en la asamblea y en la votación, Diez ha expresado que a estos procesos acude poca gente porque el militante entiende "que se le toma el pelo" y piensa "para qué va a ir allí a votar si da igual lo que vote", cuando "hay otros por arriba que ya hacen lo que les da la gana y colocan lo que les da la gana".

"Llamar a la gente para que acuda a votar, para que luego otros señores en otros estamentos del partido pongan a quien quieran y los coloquen como quieran, pues es normal que la gente no vaya", ha resumido y, al mismo tiempo, ha agregado que aquellas personas que sí acuden tienen el derecho a participar "y si el resultado a alguien no le gusta pues es normal". "Si no le gusta, pues me parece bien que no le guste", ha concluido.

José Antonio Diez se ha pronunciado de este modo en el Albéitar, donde ha tenido lugar la presentación del nuevo centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción en León.