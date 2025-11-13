El director y productor leonés Néstor López, único español seleccionado en IDFA Academy

LEÓN 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director y productor leonés Néstor López ha sido el único español seleccionado en IDFA Academy, el programa de formación intensiva para cineastas y productores de documentales, que tiene lugar anualmente durante el Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA).

El objetivo del IDFA Academy es proporcionar a los profesionales emergentes que estén realizando su primer o segundo largometraje documental conocimiento sobre la industria del documental internacional en aspectos como la producción, financiación y distribución.

Según ha manifestado Néstor López, IDFA es "la mayor referencia mundial" del cine documental y formar parte del talento Academy supone abrir "una nueva parte" en el ámbito internacional y la entrada para públicos más amplios.

Néstor López es fundador de la productora Filmakers Monkeys. Ha producido una treintena de cortometrajes, seis de ellos como director, y cuatro largometrajes, según ha informado a Europa Press en un comunicado Flamimgo Comunicación.

Como director destaca 'Semillas de Kivu', trabajo ganador del Goya a Mejor Cortometraje Documental y calificado a los Premios Óscar 2026, así como ganador en Docs México a Mejor Documental; 'Anticlímax', Biznaga de Plata en el Festival de Málaga y 'Ellos', Premio Paul Naschy en Sitges y New York Shorts.