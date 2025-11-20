A disposición judicial por un incendio que calcinó 0,16 hectáreas en Burgos, provocado por los rescoldos de una barbacoa

BURGOS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial a una mujer de 37 años por presuntamente provocar un incendio forestal en el término municipal de Alfoz de Bricia (Burgos) el pasado 18 de septiembre al "abandonar los rescoldos aún sin apagar de una barbacoa".

Según han informado fuentes de la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, el Seprona de la Comandancia de Burgos inició una investigación para determinar las causas por las que el pasado 18 de septiembre ardieron 0,16 hectáreas de monte bajo y pastizal en Alfoz de Bricia.

El fuego se originó en una finca urbana como consecuencia, señalan, de "una imprudencia grave" al "abandonar los rescoldos aún sin apagar de una barbacoa", en una jornada en la que recuerdan que Castilla y León se encontraba en situación de "alerta, con restricciones específicas para ciertas actividades, por riesgo extremo de incendios".

Sobre las 18.30 horas de dicha jornada, la central COS recibió aviso informando de un incendio declarado en la zona. Personados en el lugar, agentes de la Guardia Civil constataron que el fuego se había propagado rápidamente debido a las condiciones ambientales existentes.

La situación pudo ser finalmente controlada como resultado de los trabajos realizados por los diferentes servicios de extinción desplazados, que actuaron de inmediato para frenar el avance del fuego.

En total, el territorio afectado por las llamas ascendió a 1.600 metros cuadrados de monte bajo y pastizal y no hubo que lamentar daños personales ni la afectación a animales.

Como consecuencia, en calidad de Policía Judicial Específica del Medio Ambiente, el Seprona de la Comandancia de Burgos inició una investigación para determinar los detalles del suceso e identificar, en su caso, a los posibles autores.

En este sentido, resultaron "determinantes" las conclusiones obrantes en el informe técnico de investigación, que confeccionaron de forma conjunta efectivos del Seprona y Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León.

"Fruto de las numerosas pesquisas practicadas y de una exhaustiva inspección ocular sobre el terreno, se pudo conocer que el incendio se originó en el extremo de una finca particular urbana, parcela en la que se había llevado a cabo una barbacoa; los rescoldos resultantes fueron depositados en una zona con abundante material combustible sin ser convenientemente apagados y enfriados, reactivándose por las condiciones atmosféricas existentes, siendo éste el origen", han explicado.

Fruto de la actuación llevada a cabo a continuación por agentes del Seprona, la responsable ha sido identificada, localizada y puesta, junto con las diligencias instruidas, a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villarcayo como presunta autora de un delito de incendio forestal.

La Guardia Civil ha advertido que para los que causen el incendio de "montes o masas forestales" el Código Penal contempla penas que aplicadas en su grado máximo pueden conllevar prisión de 5 años y multa de 18 meses, agravadas hasta los 20 años en el supuesto de que exista peligro para la vida o integridad física de las personas.