A disposición judicial tras subir en Palencia a un autobús sin billete y negarse a bajar

Publicado: martes, 9 septiembre 2025 9:05

   PALENCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Local de Palencia ha puesto a disposición judicial a un varón al de detuvo tras subir a un autobús sin billete y negarse a bajar.

   Los hechos se produjeron ayer a las 13.33 horas, en la estación de autobuses de la capital, cuando agentes de la policía local, procedieron a la detención de un varón de 51 años por desobediencia grave. El encausado había accedido a uno de los autobuses sin billete y se negaba de forma rotunda a bajarse del mismo, por lo que le tuvieron que sacar a la fuerza.

   Posteriormente, fue trasladado a Comisaría y puesto a disposición judicial, informa el Ayuntamiento a través de un comunicado.

