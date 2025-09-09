A disposición judicial tras subir en Palencia a un autobús sin billete y negarse a bajar

Archivo - Un vehículo de la Policía Local de Palencia. Policía Municipal de Palencia. Policía Palencia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALENCIA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palencia ha puesto a disposición judicial a un varón al de detuvo tras subir a un autobús sin billete y negarse a bajar.

Los hechos se produjeron ayer a las 13.33 horas, en la estación de autobuses de la capital, cuando agentes de la policía local, procedieron a la detención de un varón de 51 años por desobediencia grave. El encausado había accedido a uno de los autobuses sin billete y se negaba de forma rotunda a bajarse del mismo, por lo que le tuvieron que sacar a la fuerza.

Posteriormente, fue trasladado a Comisaría y puesto a disposición judicial, informa el Ayuntamiento a través de un comunicado.