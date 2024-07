Las DO llaman a la unión para ser "más fuertes y llegar más lejos" en el cierre del XIII Curso de Verano de la UEMC

VALLADOLID, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las Denominaciones de Origen de la Comunidad han llamado a la unión para ser "más fuertes y llegar más lejos" en el cierre de la XIII edición del Curso de Verano de la UEMC 'El vino que nos une', que ha concluido este vierners en el Museo Provincial del Vino de Peñafiel.

En esta ocasión, han sido los máximos representantes de las DO Ribera del Duero, Cigales, León y Pago Dehesa Peñalba quienes han pulsado el momento actual del vino en estas tierras, coincidiendo en que el título de la presente edición del Curso está perfectamente encajado, ya que es "vital y necesaria" la unión entre todas las Denominaciones de Origen.

Una mesa que ha contado con la participación de Enrique Pascual (DO Ribera del Duero), Pablo Sáez (DO Cigales), Rafael Blanco (DO León) e Isabel Turrado (DO Pago Dehesa Peñalba), moderados por el periodista gastronómico y premio nacional de gastronomía Luis Cepeda.

En este marco, Pascual ha asegurado que estar unidos es "llegar más lejos", y ha puesto como ejemplo algo "impensable" en el mundo del vino, como parecía juntar a bodegas de cuatro provincias como germen de la DO Ribera de Duero, y más adelante, la unión de AVOCYL, la Asociación Vino con Origen de Castilla y León que reúne a once DOs de la región.

En este sentido, Blanco ha expresado que esta unión, en la que aún no están los Vinos de Pago, es "lo mejor que podría haber hecho", a lo que ha añadido que es "no tanto la competencia, sino seguir innovando y progresando".

Por su parte, Pablo Sáez ha señalado que, mientras otros tienen petróleo, "esta tierra tiene vino, y esto es lo que debe mover a todos". El máximo representante de la DO Cigales ha recordado que hay más de 600 bodegas en Castilla y León "que hay que cuidar".

La gerente de Vizar, Isabel Turrado, por su parte, también ha intervenido para indicar que el sector es estratégico y que las DO son el eje vertebrador, por lo que "la unión es necesaria por los diferentes retos a los que se enfrentan las bodegas", entre los que se encuentra el cambio climático, los cambios generacionales, la presión regulatoria vinculada a políticas de salud "hostiles" contra el vino.

MODELOS DE ÉXITO

La cuarta y última jornada de este curso ha comenzado con una sesión en la que la periodista Nieves Caballero ha recorrido dos proyectos de éxito: la Bodega Ramón Bilbao, que este año cumple su centenario, y la Bodega cooperativa Gordonzello, de la DO León, una iniciativa que parte de la unión en torno a un pueblo y el vino.

Sara Bañuelos, enóloga y gerente de Ramón Bilbao Rueda, ha recordado que es una bodega centenaria a la que hoy en día "le mueve escuchar al cliente final para seguir siendo interesantes en el mundo del vino".

Ramón Bilbao, nacida en Haro (La Rioja) en una tienda de ultramarinos, comenzó con vinos menos cuidados, aunque con el paso del tiempo fueron ganando calidad, siendo de las primeras bodegas en exportar con una gran presencia de grandes reservas. Desde hace menos de una década están presentes en Rueda en la Finca Las Amedias.

UN CENTENAR DE ASISTENTES

La acción formativa, organizada por la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, junto a la Diputación Provincial, Alimentos de Valladolid, Milla de Oro del vino, Bodegas Vizar y Banco Santander, ha concluido con la participación de un centenar de cursillistas, 50 ponentes y la sensación de que, a través del vino o mediante el vino, se pueden tender caminos y tejer redes para llegar al entendimiento en muchos frentes.

Precisamente, el diputado delegado del Área de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón, ha sido el encargado de clausurar el curso hasta el verano que viene, en una intervención en la que ha hecho patente la apuesta de la institución provincial de Valladolid desde el principio en este curso, a la vez que ha alabado este tipo de iniciativas.

Para finalizar se ha llevado a cabo la cata con Alimentos de Valladolid, donde se degustarán los vinos ganadores del concurso vino de Museo (Whisba 2020, de Bodegas Rodríguez y Sanzo (IGP Vinos de la Tierra de Castilla y León), vino del Museo 2023, acompañado de Traslanzas 2022 de Bodegas y Viñedos Traslanzas (D.O. Cigales), Emina Verdejo Fermentado en Barrica 2018 de Bodegas Familiares Matarromera (D.O. Rueda), todos ellos maridados con pinchos ganadores del concurso de pinchos provincial.

La cata maridaje ha estado dirigida por el presidente de la Asociación de Sumilleres de Salamanca, José Antonio Cabañas, junto a los cocineros David Miranda e Iván Ortiz.