Dos bomberos heridos al caer por un terraplén en Espinoso de Compludo (León)

LEÓN 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos bomberos han resultado heridos esta noche como consecuencia de un accidente vial en el término leonés de Espinoso de Compludo, al volcar el camión autobomba en el que viajaban, según informaron a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112.

El siniestro se ha producido sobre las 22.20 horas, que es cuando se ha recibido una llamada que alertaba del vuelco de un camión autobomba tras caer por un terraplén en las cercanías de la citada localidad, donde, según el alertante, podría haber fallecido una persona.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado recursos del Sacyl y efectivos de la Policía Nacional, donde ha sido localizado el vehículo con una persona atrapada en el interior y otra ha sido hallada en el exterior inconsciente.

Las labores de rescate no han sido fáciles debido a que el vehículo había caído en un punto de difícil acceso, de forma que las labores han sido dirigidas por el Centro Coordinador de Emergencias.

Las mismas fuentes no han facilitado más datos sobre el alcance de las lesiones de ambos heridos y el estado actual de los mismos.