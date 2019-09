Dos científicos de la USAL reciben 2,5 millones de la UE para proyectos de investigación

Actualizado 03/09/2019 14:39:16 CET

Ainoa Castro, Ricardo Rivero, Susana Pérez y Carlos Hernández-García, de izquierda a derecha, en la USAL. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos investigadores de la Universidad de Salamanca, Carlos Hernández-García y Ainoa Castro Correa, han obtenido dos de las ayudas de la convocatoria ERC Starting Grants del Consejo Europeo de Investigación, dotadas con 1,5 millones de euros para el proyecto del primero de ellos y con cerca de un millón para el segundo.

Con un plazo de ejecución de cinco años, los dos beneficiarios podrán formar sus equipos y llevar a cabo nuevos avances en las áreas en las que trabajan, han explicado los dos investigadores, acompañados por el rector de la USAL, Ricardo Rivero, y la vicerrectora de Investigación, Susana Pérez.

Estas dos ayudas se incluyen dentro de las 20 obtenidas por científicos españoles y dentro de las 408 aportadas a nivel internacional, para investigadores de 51 nacionalidades diferentes de "todo el mundo".

En concreto, Carlos Hernández-García ha obtenido un respaldo de 1,5 millones para el proyecto 'Attostructura: Structured attosecond pulses for ultrafast nanoscience', que buscará con su grupo de trabajo propiedades de láseres de última tecnología dentro de un apartado de la ciencia básica que ayudará en el futuro a posibles nuevas aplicaciones y usos, según ha reseñado.

Por otra parte, Ainoa Castro Correa dispondrá del cerca del millón de euros solicitado para poner en marcha durante cinco años el equipo y la investigación del 'Proyecto PeopleAndWriting: The Secret Life of Writing: People, Script and Ideas in the Iberian Peninsula (c. 900-1200'.

En su caso, tratará de demostrar el interés y el uso de la cultura escrita en habitantes ajenos a la Iglesia o a la Corte en tiempos medievales y dentro de la península Ibérica. Como ejemplo, ha destacado textos entre personas de comunidades laicas para dejar constancia por escrito de acuerdos del devenir diario.