Dos cuadrillas helitransportadas refuerzan la base de Las Casillas (Segovia) tras una inversión de 1,9 millones

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado una inversión de 1.932.423 euros para reforzar con dos cuadrillas helitransportadas la base de Las Casillas (Segovia).

En concreto, el contrato incluye dos cuadrillas helitransportadas (ELIF A) para trabajos principalmente de extinción de mañana y tarde sin solape, durante la época de peligro alto y una cuadrilla (ELIF B) para trabajos principalmente de prevención y un técnico coordinador B.

El objeto principal es la participación de dos cuadrillas ELIF A que actúan en época de peligro alto (compuestas cada una por un técnico + cuatro peones especialistas), concretamente habrá dos turnos diarios (mañana y tarde), de ocho horas cada uno, y un turno en descanso.

El turno de tarde tiene la particularidad de que no se solapa con el de mañana, por lo que tiene parte de su jornada en horario nocturno y otra cuadrilla ELIF B que actúa en época de peligro medio y bajo (compuesta por un capataz + cuatro peones especialistas) en la lucha contra incendios.

El cometido principal de estas cuadrillas será la extinción de incendios forestales, con su actuación como medio de ataque inmediato dentro de sus zonas de actuación de despacho automático, primando en su actuación el ataque directo, siempre que sea posible, aunque también actuarán en las labores de refuerzo (ataque ampliado) encomendadas por los Centros de Mando o los directores de Extinción.

Además de los trabajos de entrentamiento y prácticas, el personal realizará tratamientos selvícolas preventivos y adecuación de áreas o franjas cortafuegos, tales como desbroces, podas, clareos, cortas, resalveos, tronzados, desramados, apilados y recogida, saca o eliminación de restos.

Asimismo, se contempla la realizaciónd el mantenimiento y reparación del vallado o señalización para exclusión del ganado, que permite una mejora en la gestión agroganadera de las zonas mediante actuaciones necesarias en la zona de actuación de la comarca o provincia, y la realización de pequeñas reparaciones y trabajos de mantenimiento en infraestructuras e instalaciones utilizadas para la prevención y extinción de incendios forestales.

Otros cometidos son la adecuación de pistas y caminos forestales, tratamientos sanitarios en masas, todo tipo de tratamientos preventivos o de extracción de la vegetación afectada por plagas, enfermedades o susceptibles de ser afectados por ellos que se lleven a cabo en la comarca o provincia, trabajos de mantenimiento de la base de medios aéreos o quemas controladas.

De la misma forma, se les atribuyen labores de adecuación de espacios naturales protegidos, áreas recreativas y perímetros de monte, así como de las zonas de influencia de las masas de agua pescables y de las estaciones de control de la Red de Seguimiento de las Poblaciones Acuáticas y el mantenimiento de construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el que se ubican, así como otras tareas que la Jefatura del Servicio Territorial estime pertinente.

La cuadrilla ELIF A, en el turno de tarde, realizará también trabajos de vigilancia preventiva. Finalmente, existe la figura de un técnico Coordinador B, con vehículo asignado, cuya función principal es dirigir la cuadrilla ELIF B y apoyar a la Sección de Incendios Forestales de la provincia para disponer de información de campo actualizada de todos los elementos del operativo de prevención y extinción (infraestructuras, cortafuegos, puntos de agua etcétera) y su necesidad de intervención, así como proponer la posibilidad de llevar a cabo las mejoras necesarias por parte de la ELIF B u otros medios del operativo para lo cual deberá elaborar informes y análisis en colaboración con la Sección de Incendios Forestales.