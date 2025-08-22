Dos detenidos en Laguna (Valladolid), uno de ellos menor de edad, en posesión de distintas sustancias

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Laguna de Duero (Valladolid) a detenido a dos varones, uno de ellos menor de edad, tras intervenirles distintas sustancias estupefacientes, según informaron a Europa Press fuentes municipales.

Se trata de intervenciones distintas efectuadas el pasado fin de semana por los agentes de la Policía Local en la avenida Juan de Austria, en el entorno del lago, y en ambos casos los dos detenidos trataron de huir en patinetes eléctricos, lo que dio lugar a una persecución que concluyó en su captura y puesta a disposición judicial.

A dichos individuos se les incautaron 154 gramos de hachís, dos gramos de cocaína y marihuana en un caso, y en el otro, 200 gramos de hachís y marihuana, además de dinero en efectivo.

A estas intervenciones se suman ocho denuncias administrativas puestas a lo largo de esta semana por pequeñas incautaciones llevadas a cabo por la Policía Local.