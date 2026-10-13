Dos heridos tras agredirse con un arma blanca y un palo en Tirso de Molina

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VALLADOLID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos varones ha resultado heridos en una pelea en la que han utilizado un arma blanca y un palo a la altura del número 44 de la calle Tirso de Molina de Valladolid.

Los hechos se han producido a las 08.54 horas, momento en el que el 1-1-2 recibía una llamada en el que se informaba de este altercado. El aviso apuntaba a que uno de los varones presentaba una herida de arma blanca en el costado y el segundo un golpe en la cabeza.

El centro ha avisado a Policía Local de Valladolid, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario ha atendido a los heridos, que son trasladado en UVI móvil y ambulancia de soporte vital básico al Hospital Clínico.