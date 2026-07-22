Dos heridos, uno atrapado, en una colisión entre un turismo y un camión en Alconaba (Soria)

Archivo - Ambulancia del 1-1-2. - JCYL - Archivo

SORIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas, una de ellas atrapada, en una colisión entre un turismo y un camión ocurrida este miércoles en la carretera N-122, a la altura del término municipal soriano de Alconaba, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El accidente ha tenido lugar en torno a las 11.37 horas, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido una llamada que alertaba de una colisión entre un turismo y un camión en el kilómetro 147 de la mencionada carretera.

Los alertantes han informado de que como consecuencia del impacto, el turismo había quedado volcado, y había dos personas de mediana edad involucradas. Una mujer que había podido salir del vehículo por sus propios medios, mientras que un varón permanecía atrapado en el interior.

El 112 ha dado aviso del incidente a los Bomberos de Soria, a la Guardia Civil de Tráfico y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado asistencia sanitaria hasta el lugar del siniestro.