Dos heridos en un atropello en la Gran Vía de Salamanca

Archivo - Imagen de una ambulancia en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

SALAMANCA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre y una mujer han resultado heridos tras sufrir un atropello en la Gran Vía de Salamanca, según ha informado el 112 de Castilla y León.

Los hechos han tenido lugar sobre las 06.11 horas de este domingo, cuando la sala del centro de emergencias 112 Castilla y León ha recibido una llamada que informaba del atropello y solicitaba asistencia para dos personas heridas, ya que al menos una de ellas estaba grave.

La sala de operaciones del 112 ha pasado el aviso a Policía Local de Salamanca, Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil, y una ambulancia de soporte vital básico.

El personal sanitario ha atendido y trasladado a los dos heridos al Complejo Asistencial de Salamanca.