Dos heridos en una colisión entre un camión y un turismo en la A-6 en Castrogonzalo (Zamora)

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia soporte vital básico de Castilla y León. - EUROPA PRESS - Archivo

ZAMORA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer de unos 60 años, han resultado heridas en una colisión entre un camión y un turismo en el kilómetro 257 de la A-6, dentro del término municipal de Castrogonzalo (Zamora), según informa el 1-1-2 a Europa Press.

Los hechos se han producido a las 13.40 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 da aviso a Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de Benavente, debido a que los heridos no podían abandonar el turismo, y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado asistencia al lugar.

De momento se desonocen más datos del estado de los heridos y su filiación.