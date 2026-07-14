Dos heridos tras una colisión entre dos turismos en la N-110 en Prádena (Segovia)

Colisión entre dos turismos en la N-110 en Prádena (Segovia). - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

PRÁDENA (SEGOVIA), 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos varones, uno de mediana edad y otro joven, han resultado heridos en una colisión entre dos turismos en el kilómetro 147 de la carretera N-110, en el cruce con la carretera SG-V-2346, de acceso a Prádena (Segovia), según datos del 1-1-2 Castilla y León recogidos por Europa Press.

El suceso ha tenido lugar minutos antes de las 7.18 horas de este martes, 14 de julio, cuando la sala de emergencias del 1-1-2 ha recibido una llamada en la que se solicitaba asistencia para los dos ocupantes de ambos turismos, quienes se hallaban conscientes, si bien uno de ellos estaba atrapado en su vehículo.

El 1-1-2 ha avisado de este accidente a la Guardia Civil de Tráfico, al parque de Boceguillas de los Bomberos de la Diputación y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias - Sacyl, desde el que se ha enviado una Unidad Enfermerizada de Emergencias, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de Atención Primaria del centro de salud de Navafría.

En el lugar, los Bomberos de la Diputación han excarcelado al varón atrapado y el personal sanitario de Sacyl ha atendido a los dos varones, a quienes se ha trasladado en ambulancia de soporte vital básico y unidad enfermerizada, respectivamente, al Hospital de Segovia.