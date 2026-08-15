Dos heridos, uno de ellos hospitalizado, tras el incendio de una vivienda en León

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LEÓN, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, resultaron ayer afectadas en el incendio de la campana de la cocina de una vivienda situada en el Paseo de Salamanca, en León, capital.

Los hechos se produjeron a las 16.54 horas de ayer, momento en el que la sala del 1-1-2 informó a la Policía Local de León, al Cuerpo Nacional de Policía y a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que movilizó una ambulancia soporte vital básico (SVB) para atender a las dos personas.

En el lugar, el personal sanitario atendió a una mujer de unos 75 años que no precisó ser trasladada. Por otra parte, se atendió a un varón de unos 60 años que fue trasladado en la ambulancia al Complejo Asistencia de León.